'Pecadores', com Michael B. Jordan, chega ao streaming em julho; veja data e onde assistir

O surpreendente filme "Pecadores", estrelado por Michael B. Jordan, já tem data marcada para estrear no streaming.

Dirigido por Ryan Coogler, conhecido por seu trabalho em "Pantera Negra" e "Creed", o longa mistura terror, suspense e crítica social, e chega ao catálogo da HBO Max em julho.

A trama de Pecadores segue os irmãos gêmeos Smoke e Stack Moore, ambos interpretados por Michael B. Jordan. Eles retornam à sua cidade natal no sul dos Estados Unidos na década de 1930, depois de um passado tumultuado com gangues em Chicago e trabalho para Al Capone. No entanto, ao chegarem, são confrontados por uma força maligna que ameaça a cidade e traz à tona traumas e mitos locais. A ameaça vai desde vampiros sobrenaturais até os horrores do racismo institucional e da Ku Klux Klan.

O filme foi um sucesso inesperado de bilheteria para uma história original. Arrecadou mais de US$ 364 milhões, à frente de "Premonição 6", "Branca de Neve" e "Bailarina - do universo John Wick".

Assista ao trailer de 'Pecadores' (2025)

Terror e crítica social

"Pecadores" combina faroeste, terror e drama histórico com uma profunda crítica ao racismo e à resistência negra.

O filme se destaca também pelo uso da música, especialmente o blues, como uma poderosa ferramenta de sobrevivência e expressão, além de explorar o conceito de "pecado" de maneira multifacetada, tanto no campo religioso quanto no social.

A atuação de Michael B. Jordan brilha no papel duplo.

Quando 'Pecadores' chega ao streaming?

"Pecadores" estará disponível na HBO Max a partir de 4de julho de 2025.