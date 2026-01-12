Estilo, cultura e polêmica: o sapato de Wagner Moura explicado

Wagner Moura: blazer e sapatos da Maison Margiela para o Globo de Ouro (Jeff Kravitz/FilmMagic/Getty Images)
Repórter de Casual
Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 10h38.
Um ícone dos calçados ganhou destaque na noite de ontem, 11, ao aparecer nos pés de Wagner Moura, durante a premiação do Globo de Ouro. Trata-se da clássica bota Tabi, da Maison Margiela, que fez história no fim da década de 1980.
Apresentada em 1988 no primeiro desfile da marca, a bota foi inspirada nas meias tradicionais japonesas Tabi, após uma viagem de Margiela ao Japão.
No país, a ponteira das meias foi dividida para facilitar o uso das sandálias tradicionais japonesas, as tabis. Por lá, a tradição revelava o status hierárquico da sociedade japonesa a partir da cor da meia: azul para os plebeus, dourado e roxo para os nobres, e qualquer cor (exceto o azul) para os samurais.
No Brasil, a Tabi no modelo Chelsea está à venda no site Farfetch por 11.838 reais. Há diversos modelos do sapato, desde sapatilhas, sandálias, mocassins e sapatos boneca e em diferentes cores. Segundo a Maison, a bota faz parte do patrimônio da marca, “que capta na perfeição o seu espírito vanguardista e insubordinado”.
Na noite de ontem, Moura também escolheu vestir a grife francesa, com um blazer branco de 21,5 mil reais, também disponível na plataforma Farfetch apenas no tom preto. No pulso, o ator escolheu por um relógio da Omega.
Desde o lançamento do calçado, a grife francesa vem lançando diversos modelos da Tabi e colaborações com marcas. Em 2021, a Reebok apresentou o tênis Classic Leather Tabi, um sapato híbrido que combina os estilos de ambas as marcas. O couro clássico da Reebok, feito para ser um tênis de corrida, abriu a ponteira do sapato para acomodar a assinatura da bota Tabi.
No Instagram há uma conta dedicada ao modelo da marca, com postagens dos mais diversos modelos lançados pela Maison nas últimas décadas.