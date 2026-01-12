Estilo, cultura e polêmica: o sapato de Wagner Moura explicado

Um ícone dos calçados ganhou destaque na noite de ontem, 11, ao aparecer nos pés de Wagner Moura, durante a premiação do Globo de Ouro. Trata-se da clássica bota Tabi, da Maison Margiela, que fez história no fim da década de 1980.

Apresentada em 1988 no primeiro desfile da marca, a bota foi inspirada nas meias tradicionais japonesas Tabi, após uma viagem de Margiela ao Japão.

No país, a ponteira das meias foi dividida para facilitar o uso das sandálias tradicionais japonesas, as tabis. Por lá, a tradição revelava o status hierárquico da sociedade japonesa a partir da cor da meia: azul para os plebeus, dourado e roxo para os nobres, e qualquer cor (exceto o azul) para os samurais.

No Brasil, a Tabi no modelo Chelsea está à venda no site Farfetch por 11.838 reais. Há diversos modelos do sapato, desde sapatilhas, sandálias, mocassins e sapatos boneca e em diferentes cores. Segundo a Maison, a bota faz parte do patrimônio da marca, “que capta na perfeição o seu espírito vanguardista e insubordinado”.

Na noite de ontem, Moura também escolheu vestir a grife francesa, com um blazer branco de 21,5 mil reais, também disponível na plataforma Farfetch apenas no tom preto. No pulso, o ator escolheu por um relógio da Omega.

Wagner Moura: blazer e sapatos da Maison Margiela para o Globo de Ouro (Monica Schipper/Getty Images)

Desde o lançamento do calçado, a grife francesa vem lançando diversos modelos da Tabi e colaborações com marcas. Em 2021, a Reebok apresentou o tênis Classic Leather Tabi, um sapato híbrido que combina os estilos de ambas as marcas. O couro clássico da Reebok, feito para ser um tênis de corrida, abriu a ponteira do sapato para acomodar a assinatura da bota Tabi.

No Instagram há uma conta dedicada ao modelo da marca, com postagens dos mais diversos modelos lançados pela Maison nas últimas décadas.