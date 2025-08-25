Netflix faz história: 'Guerreiras do K-Pop' lidera bilheteria nos EUA no final de semana

A Netflix alcançou um marco histórico neste fim de semana: pela primeira vez, um filme da plataforma de streaming liderou as bilheterias nos Estados Unidos e no Canadá. A versão sing-along (com letras para o público cantar junto) da animação “Guerreiras do K-Pop” arrecadou cerca de US$ 18 milhões, segundo o jornal Wall Street Journal.

O longa, que conta a história de uma banda feminina de K-pop que enfrenta demônios, se tornou um fenômeno cultural desde sua estreia, no fim de junho. Há nove semanas no topo da Netflix, o filme já é a segunda produção original mais vista da história do serviço, com 210,5 milhões de visualizações — atrás apenas do longa “Red Notice”.

Além do sucesso no streaming, as músicas da trilha sonora K-pop viralizaram nas redes sociais e figuram entre as mais ouvidas do verão no Hemisfério Norte. Os personagens já são apontados como a maior febre infantil desde “Frozen”.

A estreia nos cinemas, que é algo raro para produções da Netflix, teve alcance limitado: a maioria das redes exibiu “KPop Demon Hunters” apenas no sábado e no domingo, e a AMC, maior cadeia de cinema dos EUA, ficou de fora.

Mesmo com essa restrição, a animação superou concorrentes como o terror “A Hora do Mal”, da Warner Bros., que arrecadou US$ 15,6 milhões no mesmo período, em sua terceira semana em cartaz.

O desempenho chama ainda mais atenção porque o filme foi exibido em cerca de 1.600 salas, menos da metade das mais de 3.000 ocupadas pelos demais títulos do top 5.