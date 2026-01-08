HBO Max confirma a 3ª temporada de 'The Pitt'

A segunda temporada da série "The Pitt" estreia nesta quinta-feira, 8, mas, para o drama vencedor do Emmy, nunca é cedo demais para boas notícias. A terceira temporada da série médica já foi confirmada pela HBO.

O anúncio foi feito na noite de quarta-feira, 7, pelo CEO da HBO, Casey Bloys, durante o evento de estreia da segunda temporada, realizado em Los Angeles, um dia antes de os novos episódios chegarem à HBO Max.

Segundo Bloys, o formato da série, com 15 episódios lançados em um único ano, é um diferencial estratégico para a plataforma, que pretende investir mais em produções nesse modelo.

O caso de sucesso rápido de 'The Pitt'

Desde sua estreia, há cerca de um ano, "The Pitt" se consolidou como um dos maiores sucessos recentes do estúdio.

A série foi amplamente elogiada pela crítica, alcançou média de 10 milhões de espectadores por episódio e venceu o Emmy de Melhor Série Dramática.

A segunda temporada, que estreia nesta semana, volta a se passar integralmente em um plantão de 15 horas no pronto-socorro, desta vez tendo como pano de fundo as comemorações do Dia da Independência dos Estados Unidos em Pittsburgh.

Produzida por John Wells e R. Scott Gemmill, ambos ex-roteiristas de "Plantão Médico", a série é estrelada por Noah Wyle, também conhecido por seu trabalho no clássico médico.

Processo contra 'The Pitt'

Apesar do sucesso, "The Pitt" enfrenta uma ação judicial movida por Sherri Crichton, viúva do criador da série "Plantão Médico", Michael Crichton.

O processo alega que a produção seria uma nova versão não autorizada da série. A Warner Bros., responsável pela produção, afirmou que o processo é infundado, segundo a Vulture.

Noah Wyle comentou que, embora não possa entrar em detalhes legais, se sente “profundamente triste e decepcionado” com a disputa judicial, por entender que ela afeta o legado de "Plantão Médico".

Ainda assim, com a confirmação da terceira temporada, "The Pitt" garante ao menos mais dois anos para construir uma trajetória própria e consolidar seu espaço entre as principais produções dramáticas da HBO, conforme destacou a Vulture.