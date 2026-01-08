Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

HBO Max confirma a 3ª temporada de 'The Pitt'

Sucesso da HBO estreia sua segunda temporada nesta quinta-feira, 8, com boas notícias

'The Pitt': série venceu o Emmy de melhor drama em 2025 (The Pitt/Reprodução)

'The Pitt': série venceu o Emmy de melhor drama em 2025 (The Pitt/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 13h54.

A segunda temporada da série "The Pitt" estreia nesta quinta-feira, 8, mas, para o drama vencedor do Emmy, nunca é cedo demais para boas notícias. A terceira temporada da série médica já foi confirmada pela HBO.

O anúncio foi feito na noite de quarta-feira, 7, pelo CEO da HBO, Casey Bloys, durante o evento de estreia da segunda temporada, realizado em Los Angeles, um dia antes de os novos episódios chegarem à HBO Max.

Segundo Bloys, o formato da série, com 15 episódios lançados em um único ano, é um diferencial estratégico para a plataforma, que pretende investir mais em produções nesse modelo.

O caso de sucesso rápido de 'The Pitt'

Desde sua estreia, há cerca de um ano, "The Pitt" se consolidou como um dos maiores sucessos recentes do estúdio.

A série foi amplamente elogiada pela crítica, alcançou média de 10 milhões de espectadores por episódio e venceu o Emmy de Melhor Série Dramática.

A segunda temporada, que estreia nesta semana, volta a se passar integralmente em um plantão de 15 horas no pronto-socorro, desta vez tendo como pano de fundo as comemorações do Dia da Independência dos Estados Unidos em Pittsburgh.

Produzida por John Wells e R. Scott Gemmill, ambos ex-roteiristas de "Plantão Médico", a série é estrelada por Noah Wyle, também conhecido por seu trabalho no clássico médico.

Processo contra 'The Pitt'

Apesar do sucesso, "The Pitt" enfrenta uma ação judicial movida por Sherri Crichton, viúva do criador da série "Plantão Médico", Michael Crichton.

O processo alega que a produção seria uma nova versão não autorizada da série. A Warner Bros., responsável pela produção, afirmou que o processo é infundado, segundo a Vulture.

Noah Wyle comentou que, embora não possa entrar em detalhes legais, se sente “profundamente triste e decepcionado” com a disputa judicial, por entender que ela afeta o legado de "Plantão Médico".

Ainda assim, com a confirmação da terceira temporada, "The Pitt" garante ao menos mais dois anos para construir uma trajetória própria e consolidar seu espaço entre as principais produções dramáticas da HBO, conforme destacou a Vulture.

Acompanhe tudo sobre:HBOSéries

Mais de Pop

Sessão da Tarde: qual filme vai passar na TV Globo nesta quinta-feira

GTA 6 pode ser adiado uma terceira vez, diz jornalista

Taylor Swift e Travis Kelce: tudo o que se sabe sobre o casamento

Veterana é desclassificada do BBB 26; entenda motivo

Mais na Exame

Casual

Tripés e gelo: a proposta da The Simple Gym para reinventar a academia

Pop

Sessão da Tarde: qual filme vai passar na TV Globo nesta quinta-feira

Negócios

Aos 28 anos, ele saiu dos gramados da NFL e criou um negócio que fatura US$ 6.500 por mês

Ciência

Mais carne, menos açúcar: EUA invertem pirâmide alimentar