O Globo de Ouro de Melhor Filme em Língua Estrangeira é um caso curioso dentro da premiação.

Antes de 1974, vários filmes poderiam ser premiados no mesmo ano, algo impensável hoje em dia. Em 1959, por exemplo, cinco produções levaram o Globo de Ouro de Filme Estrangeiro, incluindo O Orfeu Negro, co-produção Brasil/França.

O longa de Marcel Camus e Central do Brasil, de Walter Salles, são os únicos falados em português que conquistaram o prêmio até hoje. O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, tenta quebrar esse jejum neste domingo, 11. O longa concorre em Melhor Ator em Filme Drama (Wagner Moura), Melhor Filme em Língua Não-Inglesa e Melhor Filme de Drama.

Até 1986, filmes estadunidenses não podiam receber a estatueta. Com mudanças nos critérios de avaliação, no entanto, produções dos EUA faladas em outra língua, obviamente que não a inglesa, agora podem disputar o troféu.

A atualização de critérios também proíbe que filmes de outros países, mas com o inglês como língua oficial, possam ser indicados na categoria.

Um pouco de história

O prêmio foi introduzido pela primeira vez na 7ª edição do Globo de Ouro, em 1949, como Melhor Filme Estrangeiro em Língua Estrangeira, e voltou a ser concedido anualmente a partir de 1957. De 1948 a 1972, coexistiu com a categoria de Melhor Filme Estrangeiro em Língua Inglesa, destinada a filmes em inglês produzidos fora dos Estados Unidos.

As duas categorias foram fundidas em Melhor Filme Estrangeiro em 1973, e passaram a premiar qualquer filme não-americano, independentemente do idioma. Essa mudança foi revertida em 1986, quando o prêmio foi renomeado para Melhor Filme Estrangeiro em Língua Estrangeira — embora essa última alteração também tenha permitido a participação de filmes americanos em outros idiomas, como os vencedores Cartas de Iwo Jima e Minari.

O prêmio era originalmente equivalente ao já existente Melhor Filme Estrangeiro em Língua Inglesa — isso para longas em inglês produzidos fora dos Estados Unidos.

Os países com mais estatuetas na categoria:

A lista exclui filmes dos Estados Unidos e inclui co-produções.

França - 15

Alemanha - 11

Itália - 10

Suécia - 8

Japão - 6

Reino Unido - 4

Espanha, Dinamarca e Argentina - 3

Brasil - 2

Os diretores mais premiados na categoria:

Nº de Premiações País Diretor 6 Suécia Ingmar Bergman 3 Itália Vittorio De Sica – França Claude Lelouch 2 Espanha Pedro Almodóvar – Grécia Michael Cacoyannis – Áustria Michael Haneke – Alemanha Kurt Hoffmann – Japão Keisuke Kinoshita – Suécia Jan Troell – Israel Ephraim Kishon

O que é o Globo de Ouro?