Globo de Ouro 2026: quais países mais venceram como Melhor Filme Estrangeiro?

O prêmio foi introduzido pela primeira vez na 7ª edição do Globo de Ouro, em 1949, como Melhor Filme Estrangeiro em Língua Estrangeira

Globo de Ouro é um prêmio da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood (Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images)

Luiz Anversa
Repórter

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 12h44.

O Globo de Ouro de Melhor Filme em Língua Estrangeira é um caso curioso dentro da premiação.

Antes de 1974, vários filmes poderiam ser premiados no mesmo ano, algo impensável hoje em dia. Em 1959, por exemplo, cinco produções levaram o Globo de Ouro de Filme Estrangeiro, incluindo O Orfeu Negro, co-produção Brasil/França.

O longa de Marcel Camus e Central do Brasil, de Walter Salles, são os únicos falados em português que conquistaram o prêmio até hoje. O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, tenta quebrar esse jejum neste domingo, 11. O longa concorre em Melhor Ator em Filme Drama (Wagner Moura), Melhor Filme em Língua Não-Inglesa e Melhor Filme de Drama.

Até 1986, filmes estadunidenses não podiam receber a estatueta. Com mudanças nos critérios de avaliação, no entanto, produções dos EUA faladas em outra língua, obviamente que não a inglesa, agora podem disputar o troféu.

A atualização de critérios também proíbe que filmes de outros países, mas com o inglês como língua oficial, possam ser indicados na categoria.

Um pouco de história

O prêmio foi introduzido pela primeira vez na 7ª edição do Globo de Ouro, em 1949, como Melhor Filme Estrangeiro em Língua Estrangeira, e voltou a ser concedido anualmente a partir de 1957. De 1948 a 1972, coexistiu com a categoria de Melhor Filme Estrangeiro em Língua Inglesa, destinada a filmes em inglês produzidos fora dos Estados Unidos.

As duas categorias foram fundidas em Melhor Filme Estrangeiro em 1973, e passaram a premiar qualquer filme não-americano, independentemente do idioma. Essa mudança foi revertida em 1986, quando o prêmio foi renomeado para Melhor Filme Estrangeiro em Língua Estrangeira — embora essa última alteração também tenha permitido a participação de filmes americanos em outros idiomas, como os vencedores Cartas de Iwo Jima e Minari.

O prêmio era originalmente equivalente ao já existente Melhor Filme Estrangeiro em Língua Inglesa — isso para longas em inglês produzidos fora dos Estados Unidos.

Os países com mais estatuetas na categoria:

A lista exclui filmes dos Estados Unidos e inclui co-produções.

  • França - 15
  • Alemanha - 11
  • Itália - 10
  • Suécia - 8
  • Japão - 6
  • Reino Unido - 4
  • Espanha, Dinamarca e Argentina - 3
  • Brasil - 2

Os diretores mais premiados na categoria:

de PremiaçõesPaísDiretor
6SuéciaIngmar Bergman
3ItáliaVittorio De Sica
FrançaClaude Lelouch
2EspanhaPedro Almodóvar
GréciaMichael Cacoyannis
ÁustriaMichael Haneke
AlemanhaKurt Hoffmann
JapãoKeisuke Kinoshita
SuéciaJan Troell
IsraelEphraim Kishon

O que é o Globo de Ouro?

O Globo de Ouro nasceu em janeiro de 1944, com uma cerimônia informal realizada nos estúdios da 20th Century Fox em homenagem aos melhores filmes produzidos em 1943. Naquela ocasião, Jennifer Jones venceu como Melhor Atriz por The Song of Bernadette e Paul Lukas como Melhor Ator por Watch on the Rhine.

Recorde de indicações

A atriz Meryl Streep detém o recorde de mais indicações na história do Globo de Ouro, com um total de 33 nomeações, incluindo trabalhos em cinema e na televisão. Ela ultrapassou o maestro John Williams (26), e artistas como Jack Lemmon (22), Shirley MacLaine (20) e Al Pacino (19), que estão logo atrás.

Maiores vencedores

Três nomes dividem o posto de artistas com mais Globos de Ouro vencidos na categoria competitiva, cada um acumulando 8 estatuetas:

  • Meryl Streep – Conquistou prêmios por papéis como em O Diabo Veste Prada, A Dama de Ferro e A Mulher do Tenente Francês
  • Barbra Streisand – Ganhou Globos por atuação, música (A Star Is Born) e também por direção (Yentl), além do prestigioso Cecil B. DeMille Award.
  • Tom Hanks – Vencedor por Quero Ser Grande, Forrest Gump e como produtor executivo em Game Change, também recebeu o Cecil B. DeMille Award.
