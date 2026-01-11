Casual

Onde assistir 'Uma Batalha Após a Outra', indicado ao Globo de Ouro?

Filme recebeu diversas indicações à premiação deste ano, incluindo as de Melhor Ator para Leonardo DiCapio e Melhor Filme de Comédia ou Musical

O filme acompanha a jornada de um ex-revolucionário que tenta deixar o passado para trás até ser forçado a confrontá-lo para salvar a própria filha. (Divulgação) (Divulgação)

Ana Dayse
Colaboradora

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 15h02.

O filme Uma Batalha Após a Outra, dirigido por Paul Thomas Anderson e estrelado por Leonardo DiCaprio, é um dos destaques da temporada. Lidera as indicações ao Globo de Ouro 2026 com nove nomeações, incluindo categorias como Melhor Filme de Comédia ou Musical, Direção e Atuação.

A trama acompanha Bob (DiCaprio), um ex-integrante de um grupo revolucionário que se afastou da militância e passou a viver recluso, tentando levar uma vida comum ao lado da filha, Willa (Chase Infiniti). Esse equilíbrio é rompido quando um adversário do passado reaparece após 16 anos e sequestra a jovem, o que força Bob a retomar contatos antigos e enfrentar as consequências de suas escolhas.

O filme combina ação e drama com um pano de fundo político, apoiado nas atuações de Leonardo DiCaprio e Sean Penn.

Onde assistir a Uma Batalha Após a Outra no streaming?

Uma Batalha Após a Outra já está disponível em várias plataformas de streaming para público brasileiro:

  • HBO Max: o filme foi adicionado ao catálogo da plataforma em dezembro de 2025, sem custo adicional ao pacote de assinatura.

  • Prime Video: é possível alugar por R$ 39,90 ou comprar o longa em qualidade SD ou HD diretamente pela plataforma por R$ 49,90;

  • Apple TV: disponível para aluguel por valores a partir R$ 39,90.

No Globo de Ouro 2026, a produção se destaca entre os favoritos dos indicados à 83° edição do Globo de Ouro, especialmente na categoria de Melhor Filme de Comédia ou Musical, ao lado de outras produções fortes da temporada.

Em quais categorias Uma Batalha Após a Outra concorre no Globo de Ouro?

O filme de Paul Thomas Anderson foi indicado a:

  • Melhor Filme de Comédia ou Musical
  • Melhor Direção
  • Melhor Roteiro
  • Melhor Ator em Filme de Comédia ou Musical (Leonardo DiCaprio)
  • Melhor Atriz em Filme de Comédia ou Musical (Chase Infiniti)
  • Melhor Ator Coadjuvante em Filme (Benicio del Toro)
  • Melhor Ator Coadjuvante em Filme (Sean Penn)
  • Melhor Atriz Coadjuvante em Filme (Teyana Taylor)
  • Melhor Trilha Sonora Original para Filme (Johnny Greenwood)

Que horas começa o Globo de Ouro e onde assistir?

O Globo de Ouro 2026 vai ao ar a partir das 21h30 (horário de Brasília) no canal TNT e na plataforma de streaming HBO Max, com o tapete vermelho do evento. A premiação começa oficialmente às 22h. A Globo, por sua vez, exibe a premiação após o fim do Fantástico.

