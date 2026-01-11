Onde assistir 'Uma Batalha Após a Outra', indicado ao Globo de Ouro?

O filme Uma Batalha Após a Outra, dirigido por Paul Thomas Anderson e estrelado por Leonardo DiCaprio, é um dos destaques da temporada. Lidera as indicações ao Globo de Ouro 2026 com nove nomeações, incluindo categorias como Melhor Filme de Comédia ou Musical, Direção e Atuação.

A trama acompanha Bob (DiCaprio), um ex-integrante de um grupo revolucionário que se afastou da militância e passou a viver recluso, tentando levar uma vida comum ao lado da filha, Willa (Chase Infiniti). Esse equilíbrio é rompido quando um adversário do passado reaparece após 16 anos e sequestra a jovem, o que força Bob a retomar contatos antigos e enfrentar as consequências de suas escolhas.

O filme combina ação e drama com um pano de fundo político, apoiado nas atuações de Leonardo DiCaprio e Sean Penn.

Onde assistir a Uma Batalha Após a Outra no streaming?

Uma Batalha Após a Outra já está disponível em várias plataformas de streaming para público brasileiro:

HBO Max: o filme foi adicionado ao catálogo da plataforma em dezembro de 2025, sem custo adicional ao pacote de assinatura.

Prime Video: é possível alugar por R$ 39,90 ou comprar o longa em qualidade SD ou HD diretamente pela plataforma por R$ 49,90;

Apple TV: disponível para aluguel por valores a partir R$ 39,90.

No Globo de Ouro 2026, a produção se destaca entre os favoritos dos indicados à 83° edição do Globo de Ouro, especialmente na categoria de Melhor Filme de Comédia ou Musical, ao lado de outras produções fortes da temporada.

Em quais categorias Uma Batalha Após a Outra concorre no Globo de Ouro?

O filme de Paul Thomas Anderson foi indicado a:

Melhor Filme de Comédia ou Musical

Melhor Direção

Melhor Roteiro

Melhor Ator em Filme de Comédia ou Musical (Leonardo DiCaprio)

Melhor Atriz em Filme de Comédia ou Musical (Chase Infiniti)

Melhor Ator Coadjuvante em Filme (Benicio del Toro)

Melhor Ator Coadjuvante em Filme (Sean Penn)

Melhor Atriz Coadjuvante em Filme (Teyana Taylor)

Melhor Trilha Sonora Original para Filme (Johnny Greenwood)

Que horas começa o Globo de Ouro e onde assistir?

O Globo de Ouro 2026 vai ao ar a partir das 21h30 (horário de Brasília) no canal TNT e na plataforma de streaming HBO Max, com o tapete vermelho do evento. A premiação começa oficialmente às 22h. A Globo, por sua vez, exibe a premiação após o fim do Fantástico.