Onde assistir 'Uma Batalha Após a Outra', indicado ao Globo de Ouro?

O filme acompanha a jornada de um ex-revolucionário que tenta deixar o passado para trás até ser forçado a confrontá-lo para salvar a própria filha. (Divulgação) (Divulgação)
Colaboradora
Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 15h02.
O filme Uma Batalha Após a Outra, dirigido por Paul Thomas Anderson e estrelado por Leonardo DiCaprio, é um dos destaques da temporada. Lidera as indicações ao Globo de Ouro 2026 com nove nomeações, incluindo categorias como Melhor Filme de Comédia ou Musical, Direção e Atuação.
A trama acompanha Bob (DiCaprio), um ex-integrante de um grupo revolucionário que se afastou da militância e passou a viver recluso, tentando levar uma vida comum ao lado da filha, Willa (Chase Infiniti). Esse equilíbrio é rompido quando um adversário do passado reaparece após 16 anos e sequestra a jovem, o que força Bob a retomar contatos antigos e enfrentar as consequências de suas escolhas.
O filme combina ação e drama com um pano de fundo político, apoiado nas atuações de Leonardo DiCaprio e Sean Penn.
Uma Batalha Após a Outra já está disponível em várias plataformas de streaming para público brasileiro:
HBO Max: o filme foi adicionado ao catálogo da plataforma em dezembro de 2025, sem custo adicional ao pacote de assinatura.
Prime Video: é possível alugar por R$ 39,90 ou comprar o longa em qualidade SD ou HD diretamente pela plataforma por R$ 49,90;
No Globo de Ouro 2026, a produção se destaca entre os favoritos dos indicados à 83° edição do Globo de Ouro, especialmente na categoria de Melhor Filme de Comédia ou Musical, ao lado de outras produções fortes da temporada.
O filme de Paul Thomas Anderson foi indicado a:
O Globo de Ouro 2026 vai ao ar a partir das 21h30 (horário de Brasília) no canal TNT e na plataforma de streaming HBO Max, com o tapete vermelho do evento. A premiação começa oficialmente às 22h. A Globo, por sua vez, exibe a premiação após o fim do Fantástico.