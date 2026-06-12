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24 horas em Los Angeles: o que fazer na cidade em um dia

Sob a luz dourada e por dentro dos bastidores de Hollywood, a maior metrópole da Califórnia é um destino cultural vibrante muito além do cinema

24H PELO MUNDO: o que fazer em Los Angeles (Unsplash/ Divulgação)

24H PELO MUNDO: o que fazer em Los Angeles (Unsplash/ Divulgação)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 12 de junho de 2026 às 09h59.

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Dizem que Los Angeles tem um dos pores do sol mais bonitos do mundo. É verdade. Existe algo na atmosfera da maior cidade da Califórnia que combina um bocado com a luz dourada do fim do dia e faz tudo parecer um frame de cinema em 35 milímetros.

Não à toa, diretores de fotografia atravessam o globo para capturar o "golden hour" que banha as palmeiras da Sunset Boulevard, em Hollywood.

Para além da luz (e do clima quase sempre ensolarado), a capital do cinema também desenvolveu uma cultura própria, multicultural, multifacetada e vibrante que foi exportada para o mundo todo. Não só pelas telonas, mas sobretudo pelo estilo de vida, que mistura um convívio social com a natureza e outras diversas opções de lazer, compras e companhias.

Ainda que seja pouco amigável ao turista que prefere andar a pé, há muito para se conhecer na cidade das estrelas. Esse é o roteiro que recomendamos para quem tiver 24h livres para viver Los Angeles:

Um passeio: Hollywood Boulevard

Embora Los Angeles seja a cidade do automóvel, existe um trecho onde o asfalto cede lugar aos turistas a pé: o Hollywood Boulevard. Caminhar pela Calçada da Fama é um mergulho na cultura pop global, do cinema à música. Ali, as estrelas de bronze no chão são polidas e limpas todas as noites para brilhar sob os passos de milhares de visitantes.

Estrelas à parte, o trajeto também traz alguns dos lugares mais famosos da cidade, como o Teatro Dolby, casa da cerimônia do Oscar desde 2002. Ao lado dele estão o TCL Chinese Theatre e o El Capitan (da Disney), dois cinemas clássicos que mantêm viva a aura dos grandes lançamentos mundiais. Do outro lado da calçada, é possível visitar o famoso Hotel Roosevelt, berço da história de Hollywood, construído em 1924.

Ao longo dos mais de dois quilômetros da Hollywood Boulevard também estão inúmeras lojas, espaços para compra e venda de vinis raros, marcas de luxo e restaurantes históricos que já serviram lendas da era de ouro do cinema.

Um restaurante: 25 Degrees

Em um país que é conhecido pelo hambúrguer, a recomendação é o 25 Degrees. Localizado no histórico Hollywood Roosevelt Hotel (na Calçada da Fama), o "burger lounge" sofisticado foge do óbvio. O ambiente remete aos antigos diners americanos, mas com um toque de luxo, e o restaurante serve opções suculentas e bem estruturadas. A dica de ouro é o hambúrguer de cordeiro.

Um museu: Academy Museum e LACMA

A maravilha cultural em uma cidade com pouco espaço para andar a pé é poder visitar dois museus em um único lugar. No "hub" cultural na Wilshire Boulevard estão tanto o Museu do Oscar (Academy Museum) quanto o Lacma, museu de arte, duas paradas obrigatórias e complementares da cidade.

No Museu do Oscar, cinco andares oferecem exposições interativas e imergem o visitante em curiosidades da sétima arte. Há tanto exposições fixas quanto limitadas, que comemoram filmes e como eles são feitos. Se passar por lá, não perca a chance de viver a "The Oscar Experience" para segurar uma estatueta real em um ambiente que simula o palco da premiação.

A poucos passos dali, o Lacma (Los Angeles County Museum of Art) é o lugar para quem gosta e quer ver de perto a história das artes plásticas do mundo. O espaço tem 200 mil m² com nove pavilhões para abrigar algumas das obras de arte mais famosas do mundo, incluindo as icônicas latas de sopa de tomate de Andy Warhol e peças datadas de 10.000 a.C.

Um lugar: Observatório Griffith

Uma boa maneira de entender a magnitude de Los Angeles é começar pelo topo. Localizado na encosta sul do Mount Hollywood, a 346 metros acima do nível do mar, o Observatório Griffith é o mirante definitivo para ver a cidade das alturas.

Com visão em 360 graus, é possível enxergar desde os arranha-céus de Downtown até o Oceano Pacífico, em dias claros. Nas montanhas que o cercam, também é possível observar o famoso letreiro de Hollywood em detalhes, com os binóculos gratuitos espalhados pelo jardim. O ponto para tirar fotos da placa fica a 20 minutos de distância do Observatório, de carro.

O prédio principal do Griffith é uma joia arquitetônica americana e já foi cenário de diversos clássicos do cinema — o premiado La La Land (2017) entre eles. Dentro dele, no andar inferior, há um museu gratuito dedicado à astronomia, que explora os mistérios do espaço sideral com várias atrações interativas, que vão desde saber seu peso em todos os planetas do Sistema Solar a observar de perto pedaços do solo lunar.

Ainda que o lugar seja bonito a qualquer momento do dia, o fim da tarde, com o pôr do sol, deixa tudo mais elegante.

Se der tempo: Santa Monica Beach

Se o cronômetro permitir, dirija-se ao oeste para sentir a brisa do Pacífico. Santa Monica é o refúgio litorâneo clássico que fica bonito tanto durante o dia quanto durante a noite, quando tudo fica iluminado. O Píer de Santa Monica, com a roda-gigante colorida e restaurantes temáticos, é o cartão-postal ideal para encerrar o dia. 

Embora a água do mar seja conhecida por ser gelada, a atmosfera é quente e vibrante. Antes de voltar para o hotel ou para o aeroporto, experimente um sundae no Scoops: é a autêntica experiência doce na Califórnia.

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