Como a Inditex passou a valer o mesmo que a Hermès no mercado

A Inditex atingiu um valor de mercado de € 177 bilhões, equivalente a R$ 1,05 trilhão. O número supera a capitalização da Hermès, avaliada em € 172 bilhões, cerca de R$ 1,02 trilhão. A companhia espanhola ultrapassou Kering e Prada nesse indicador e reduziu a distância para a LVMH, ainda a maior potência do setor de luxo, com € 246 bilhões.

O avanço reflete uma sequência de mudanças internas iniciadas em 2022, quando uma nova geração assumiu o comando da empresa fundada por Amancio Ortega em 1975.

Uma nova geração no comando

Bad Bunny na campanha da BENITO ANTONIO, fotografada em Porto Rico, para a coleção em colaboração com a Zara (Divulgação)

Marta Ortega, filha de Amancio, assumiu a presidência do conselho da Inditex em 2022. Ao seu lado está o CEO Óscar García Maceiras, formado em direito e com longa passagem pelo banco Santander antes de chegar ao grupo. Os dois comandam a companhia a partir de La Coruña, cidade onde nasceram e cresceram, o que ajuda a explicar a proximidade da gestão com o chão de fábrica e os escritórios da região.

Sob a liderança da dupla, a Inditex ampliou parcerias com nomes ligados à moda e ao design. Stefano Pilati e Willy Chavarria assinaram projetos recentes para o grupo. Para setembro, a companhia prepara a chegada do estilista britânico John Galliano, contratado para assinar coleções sazonais da Zara, com uma prévia já apresentada no Met Gala deste ano. Bad Bunny também vestiu a marca na apresentação do intervalo do Super Bowl, um dos eventos mais assistidos do mundo, e colaborou na criação de peças para uma coleção, lançada em maio, intitulada 'Benito Antonio'.

Lojas com menos peças e mais espaço

Interior reformado da Zara na Avenida Diagonal, em Barcelona, com curadoria assinada pelo arquiteto belga Vincent Van Duysen (Divulgação )

O reposicionamento aparece também dentro das lojas. Em Barcelona, a Zara reinaugurou o endereço da Avenida Diagonal, com quase mil metros quadrados projetados pelo arquiteto belga Vincent Van Duysen, o mesmo nome por trás de projetos residenciais de alto padrão. Depois da reforma, o volume de peças expostas caiu para um quarto do que era antes, e o faturamento da loja se manteve no mesmo patamar. Jacobo Sande, da Zara Studio, departamento de arquitetura da marca, resume o cuidado com o ambiente ao falar da iluminação dos provadores, pensada para deixar o cliente confortável na hora de experimentar as roupas.

A estratégia inclui ainda parcerias pontuais fora das lojas convencionais. No fim do ano passado, a Zara abriu um pop-up no Quadrado de Trancoso, na Bahia, com peças assinadas por Filipe Jardim, estilista conhecido por colaborações com a própria Hermès.

Os números por trás do salto

Bershka: marca espanhola inaugura primeira loja no Brasil (Bershka/Divulgação)

A Inditex faturou €40 bilhões no último ano fiscal, equivalente a R$236,4 bilhões, crescimento de 3,2% em relação ao período anterior. A Zara responde por cerca de 70% dessa receita, somando as operações de Zara Home e Lefties. As demais marcas da holding, Bershka, Stradivarius, Oysho, Pull&Bear e Massimo Dutti, completam o portfólio.

A base operacional da Bershka, segunda maior marca do grupo, fica em Tordera, a 130 quilômetros de Barcelona, e recebe entre 3,5 milhões e 5 milhões de peças por ciclo, distribuídas para quase 900 lojas em mais de 70 países.

Território ainda por conquistar

Na Espanha, a Inditex controla 22% do mercado de vestuário, sua praça mais consolidada. Nos Estados Unidos, a presença segue proporcionalmente pequena diante do tamanho do mercado local, região onde o grupo concentra parte dos próximos investimentos.

No Brasil, a operação segue em expansão, com a chegada recente da Bershka em São Paulo e a Massimo Dutti prevista para os próximos meses, somando-se às 45 lojas da Zara e nove da Zara Home já instaladas no país.