Bershka, irmã mais nova da Zara, inaugura primeira loja no Brasil

O Grupo Inditex está expandindo seus negócios no Brasil para além da Zara. Hoje, o grupo espanhol inaugurou a primeira unidade da Bershka, no MorumbiShopping, em São Paulo.

A Bershka conta com três seções — Bershka feminina e masculina e a seção adolescente BSK —, com as quais abrange diferentes estilos e combina peças de uso diário com propostas especiais e de tendência, atendendo a todas as ocasiões dessa geração, em um espaço de mil metros quadrados.

O projeto arquitetônico aposta em uma estética contemporânea e marcante, com uma fachada de inspiração brutalista em concreto.

Para este ano, o grupo planeja uma segunda loja no Rio de Janeiro.

Bershka: marca espanhola inaugura primeira loja no Brasil (Bershka/Divulgação)

A Bershka contava com 859 lojas em 31 de outubro de 2025. Atualmente, a Inditex conta com 45 lojas da Zara e 9 lojas da Zara Home no Brasil; ambas as marcas também possuem suas próprias plataformas online no país.

O Grupo Inditex é proprietário das marcas Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho, Zara Home e Lefties. Com lojas físicas e online em mais de 200 mercado.

Com referências pop, Bershka busca conexão com jovens

Desde seu manifesto no site oficial, a marca já deixa claro que seu público são os jovens adultos e adolescentes.

A divisão das abas de compras na loja virtual também transparece isso. São três categorias principais: 'Mulher', 'Homem' e 'By Influencer'.

Se nas duas primeiras abas a divisão é tradicional — com subcategorias para blusas, casacos e calças —, ao selecionar a terceira opção, o cliente é guiado para uma lista de tendências de moda.

Nesta aba, o consumidor pode escolher diferentes estilos. Para as mulheres, as opções são:

Trendy;

Casual;

Cozy;

Denim;

Viral;

Tailoring;

Party;

Fauxfur;

Leather-look;

Bershka active.

Para os homens, a lista é mais enxuta:

Streetwear;

Casual;

Basic;

Denim;

Tracksuit;

Leather-look;

Viral.

A irmã mais nova da Zara

Ao navegar pela plataforma online das duas marcas, é possível identificar semelhanças, como o menu no topo, o índice na lateral esquerda e as fotos das roupas dispostas em quadros retangulares.

Zara: inauguração no Brasil em 1999 (Leandro Fonseca/Exame)

A Zara foi criada há 50 anos, em 1975, no noroeste da Espanha. No início, a ideia era ouvir as consumidoras, lançar roupas que eram tendência e vendê-las a um preço acessível, proposta semelhante a da Bershka.

"Ao trazer um estilo mais consciente para o mundo, buscamos oferecer a todos, independentemente de onde estejam, a moda inspiradora, sempre atual e produzida de forma responsável que merecem", diz Amancio Ortega, criador da Zara e nome por trás do Grupo Inditex.

Atualmente, a holding tem mais sete marcas em seu portfólio. Entre elas, a Zara Home e a Bershka.

Vale ressaltar, que a Bershka não foi uma aquisição do grupo e sim uma criação do conglomerado para atingir novos públicos.

Expansão semelhante no Brasil

Da mesma forma que será realizado com a Bershka, a Zara também desembarcou no Brasil e abriu sua primeira loja física no MorumbiShopping.

O complexo comercial está localizado na Zona Sul da capital paulista, na região do Brooklin.

No caso da Zara, a expansão online começou apenas em 2019 com lançamento do e-commerce com entregas em nível nacional.

Quanto à Bershka, ainda não há detalhes sobre as vendas online ou data definida para abertura da loja.

Impacto da Bershka na Zara

Segundo a plataforma online alemã especializada em coleta e visualização de dados, Statista, a Zara em conjunto com a Zara Home lideram o volume de vendas do Inditex, seguidas pela Bershka.

Confira no gráfico abaixo as marcas que compõem a holding e o impacto de cada uma delas nas vendas.

O levantamento da Statista considera o volume de vendas de 2024 e foi publicado em novembro do ano passado.

Na listagem, a marca Lefties, que também é voltada para moda, não é contabili