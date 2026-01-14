Quais países têm Bershka? Marca da Zara chega no Brasil

A rede de roupas Bershka, irmã mais nova da marca Zara, deve chegar ao Brasil com lojas físicas ainda no primeiro semestre deste ano. Com foco no público jovem, as coleções buscam "refletir as últimas tendências e a influência da cultura pop através dos looks mais virais".

A Bershka foi fundada em 1998 e, assim como a Zara, pertence ao grupo espanhol Inditex.

Com referências pop, Bershka busca conexão com jovens

Desde seu manifesto no site oficial, a marca já deixa claro que seu público são os jovens adultos e adolescentes.

A divisão das abas de compras na loja virtual também transparece isso. São três categorias principais: 'Mulher', 'Homem' e 'By Influencer'.

Se nas duas primeiras abas a divisão é tradicional — com subcategorias para blusas, casacos e calças —, ao selecionar a terceira opção, o cliente é guiado para uma lista de tendências de moda.

Nesta aba, o consumidor pode escolher diferentes estilos. Para as mulheres, as opções são:

Trendy;

Casual;

Cozy;

Denim;

Viral;

Tailoring;

Party;

Fauxfur;

Leather-look;

Bershka active.

Para os homens, a lista é mais enxuta:

Streetwear;

Casual;

Basic;

Denim;

Tracksuit;

Leather-look;

Viral.

No entanto, o principal diferencial está na venda ligada diretamente aos looks montados para as redes sociais.

Dentro da sessão, o usuário navega por fotos de influenciadores digitais e vídeos de "fit check", que mostram detalhes das roupas escolhidas.

Cada imagem tem o nome do perfil da modelo no canto inferior esquerdo e, ao selecionar uma, o site mostra as peças utilizadas para compor aquele visual.

Seleção de looks virais ou populares nas redes mostra peças utilizadas por influenciadores. (Reprodução / Bershka)

Apesar de ter a opção de navegação em português, os preços das peças estão em dólar americano.

Ao selecionar o Brasil como país de origem, o usuário é levado para uma página informativa que anuncia a loja que será aberta em São Paulo.

Quando a Bershka surgiu?

Desde que foi criada para integrar o Grupo Inditex, em 1998, a Bershka se propõe a oferecer peças de diferentes estilos por um preço competitivo.

A marca também busca se consolidar como uma "intersecção entre música, comunidade social e inovação".

A trilha sonora é importante para a Bershka, que movimenta essa vertente com playlists selecionadas, colaborações com artistas e parcerias com a estação de rádio online NTS Radio e a promotora de eventos Dice.

Segundo o site oficial, a operação conta com 854 lojas distribuídas em 68 mercados.

A irmã mais nova da Zara

Ao navegar pela plataforma online das duas marcas, é possível identificar semelhanças, como o menu no topo, o índice na lateral esquerda e as fotos das roupas dispostas em quadros retangulares.

Zara: inauguração no Brasil em 1999 (Leandro Fonseca/Exame)

A Zara foi criada há 50 anos, em 1975, no noroeste da Espanha. No início, a ideia era ouvir as consumidoras, lançar roupas que eram tendência e vendê-las a um preço acessível, proposta semelhante a da Bershka.

"Ao trazer um estilo mais consciente para o mundo, buscamos oferecer a todos, independentemente de onde estejam, a moda inspiradora, sempre atual e produzida de forma responsável que merecem", diz Amancio Ortega, criador da Zara e nome por trás do Grupo Inditex.

Atualmente, a holding tem mais sete marcas em seu portfólio. Entre elas, a Zara Home e a Bershka.

Vale ressaltar, que a Bershka não foi uma aquisição do grupo e sim uma criação do conglomerado para atingir novos públicos.

Expansão semelhante no Brasil

Da mesma forma que será realizado com a Bershka, a Zara também desembarcou no Brasil e abriu sua primeira loja física no Morumbi Shopping.

O complexo comercial está localizado na Zona Sul da capital paulista, na região do Brooklin.

No caso da Zara, a expansão online começou apenas em 2019 com lançamento do e-commerce com entregas em nível nacional.

Quanto à Bershka, ainda não há detalhes sobre as vendas online ou data definida para abertura da loja.

Em quais países a Bershka atua?

De acordo com o site oficial da marca, a Bershka possui endereços físicos em 52 países e territórios:

Albânia;

Áustria;

Bahrein;

Bulgária;

China;

Colômbia;

Croácia;

Chipre;

República Tcheca;

El Salvador;

Egito;

França;

Alemanha;

Grécia;

Guatemala;

Hungria;

Indonésia;

Irlanda;

Itália;

Japão;

Jordânia;

Kuwait;

Líbano;

Lituânia, Letônia e Estônia;

Malásia;

Malta;

México;

Montenegro;

Marrocos;

Polônia;

Portugal;

Catar;

Romênia;

Rússia;

Arábia Saudita;

Sérvia;

Singapura;

Eslováquia;

Eslovênia;

Coreia do Sul;

Espanha;

Suíça;

Tailândia;

Países Baixos (Holanda);

Turquia;

Emirados Árabes Unidos;

Reino Unido;

Estados Unidos e Porto Rico;

Venezuela.

Impacto da Bershka na Zara

Segundo a plataforma online alemã especializada em coleta e visualização de dados, Statista, a Zara em conjunto com a Zara Home lideram o volume de vendas do Inditex, seguidas pela Bershka.

Confira no gráfico abaixo as marcas que compõem a holding e o impacto de cada uma delas nas vendas.

Dados foram divulgados pela Statista em novembro de 2025.

O levantamento da Statista considera o volume de vendas de 2024 e foi publicado em novembro do ano passado.

Na listagem, a marca Lefties, que também é voltada para moda, não é contabilizada.