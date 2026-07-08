Air Jordan 3 True Blue retorna após dez anos fora das prateleiras

A Air Jordan 3 Retro True Blue volta ao mercado neste mês, depois de uma ausência de dez anos nas prateleiras. O modelo, um dos quatro coloridos originais do tênis lançado em 1988, não tinha uma reedição em varejo desde novembro de 2016. As primeiras imagens oficiais do e-commerce da Nike mostram o par com detalhes que remetem à versão original, incluindo o icônico logo Nike Air no calcanhar em azul claro.

O cabedal em couro branco recebe o apelido de True Blue justamente pelos acabamentos em azul distribuídos ao longo da estrutura. Detalhes em vermelho aparecem como contraste, e a estampa de elefante, marca registrada da linha Air Jordan 3, cobre o calcanhar, a biqueira e a região dos ilhoses, um traço que era exclusivo dessa colorway em sua versão de 1988.

Histórico de relançamentos

Vista superior do Air Jordan 3 Retro True Blue, com couro branco e detalhes em azul no colarinho (Divulgação)

O True Blue integra o grupo original de quatro modelos da Air Jordan 3, ao lado do Black Cement, do White Cement e do Fire Red. Desde a estreia em 1988, o par já passou por reedições em 2001 e em 2009, quando foi lançado como exclusivo internacional, com novas versões chegando em 2011 e em 2016. Agora, após uma década fora de circulação, o colorido retorna às lojas físicas e digitais da marca.

Michael Jordan usou com frequência os modelos Fire Red e White Cement durante sua carreira, e calçou o Black Cement no All-Star Game de 1988. Já o True Blue teve uma presença menor nas quadras naquele período. O jogador utilizou o par em uma exibição olímpica que colocou astros da NBA contra a seleção dos Estados Unidos, e voltou a usá-lo anos depois, já como jogador do Washington Wizards, durante o lançamento da primeira reedição do modelo.

Lançamentos em datas diferentes

Detalhes do logo Jumpman em vermelho e da estampa de elefante nos ilhoses e no calcanhar do modelo (Divulgação)

Antes da chegada do modelo principal, a Nike lança uma versão do colorido para outro esporte. O Air Jordan 3 MCS True Blue, de beisebol inspirado no design clássico, chega às lojas no dia 14 de julho, ao preço de 205 dólares, o equivalente a cerca de R$ 1.055,75 na cotação atual.

O modelo Retro, em sua versão completa de tamanhos, será lançado no dia 18 de julho, às 10h no horário de Brasília ajustado para o fuso americano, pelo aplicativo Snkrs da Nike, com disponibilidade também em lojas da Jordan Brand ao redor do mundo.

Os preços variam conforme o tamanho. A versão adulta custa 230 dólares, cerca de R$ 1.184,50. O tamanho voltado ao público infantil, chamado de grade school, sai por 155 dólares, algo em torno de R$ 798,25. Já a versão preschool tem preço de 95 dólares, próximo de R$ 489,25, enquanto o tamanho para bebês, o toddler, é vendido por 75 dólares, o correspondente a aproximadamente R$ 386,25.

Um dos coloridos mais aguardados da linha

A expectativa em torno do retorno do True Blue acompanha o interesse recorrente do público por relançamentos ligados à história da Air Jordan 3, silhueta desenhada originalmente por Tinker Hatfield e associada a alguns dos momentos mais marcantes da trajetória de Michael Jordan na NBA. A cada nova reedição, a Nike costuma manter os detalhes de construção próximos aos do modelo original, incluindo a estampa de elefante e os acabamentos em couro, elementos que se tornaram identidade da linha ao longo das décadas.

Com o lançamento programado para as próximas semanas, o modelo deve figurar entre os relançamentos mais comentados do calendário da marca neste ano, somando-se a outras reedições recentes de coloridos históricos da Air Jordan 3 e de outras silhuetas da linha assinada por Jordan.