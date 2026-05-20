Bad Bunny e Zara lançam coleção inspirada no artista

Bad Bunny e Zara estão lançando a BENITO ANTONIO, coleção desenvolvida ao lado do artista porto-riquenho, autor do Álbum do Ano Debí Tirar Más Fotos no Grammy 2026. As 150 peças chegam ao e-commerce da Zara e em lojas selecionadas ao redor do mundo a partir desta quinta-feira, 21 de maio.

Os primeiros sinais da parceria apareceram antes do anúncio oficial. Em 8 de fevereiro, no Super Bowl LX Halftime Show, em Santa Clara, Bad Bunny se tornou o primeiro artista latino masculino a comandar a apresentação e usou looks desenvolvidos em colaboração com a marca.

Na campanha, Bad Bunny aparece ao lado de um barco artesanal com uma vela construída a partir de tecidos da própria coleção (Divulgação)

O momento teve impacto imediato: segundo o Lyst Index do primeiro trimestre de 2026, a Zara entrou no ranking de marcas em movimento diretamente por conta da aparição, com demanda pela grife crescendo 332% ano a ano em 2024.

Em 4 de maio, no Met Gala, Bad Bunny apareceu com um smoking preto personalizado criado em parceria com a Zara. Em 16 de maio, a unidade da Plaza Las Américas, em San Juan, Porto Rico, foi transformada em um espaço pop-up dedicado à coleção. Benito apareceu no local no mesmo dia.

A identidade visual da BENITO ANTONIO foi desenvolvida com referências ao cotidiano porto-riquenho: elementos urbanos, texturas artesanais e detalhes que acompanham o artista ao longo de sua trajetória (Divulgação)

A coleção foi desenvolvida ao lado de Janthony Oliveras, diretor criativo de longa data do artista. As peças transitam entre alfaiataria, básicos oversized, texturas, elementos gráficos e itens de verão. "Meu papel foi trazer à vida o estilo do Benito exatamente como ele existe hoje", disse Oliveras. "Existe algo muito especial nessa colaboração: a união de dois mundos diferentes conectados por uma mesma linguagem."

A identidade visual foi desenvolvida pelo estúdio M/M Paris com referências ao cotidiano porto-riquenho: postes elétricos, elementos urbanos e texturas artesanais. A campanha foi fotografada em Porto Rico por STILLZ, responsável por alguns dos registros mais conhecidos da carreira do artista.