Quer visitar Barcelona? Saiba como aproveitar a cidade espanhola em uma estadia curta

Seja para quem vai fazer um cruzeiro pela costa europeia, ou quem está fazendo um stopover antes de chegar ao destino final, Barcelona é um lugar surpreendente que pode render passeios incríveis mesmo em um período curto de tempo.

Quem consegue passar pelo menos 36 horas na capital da Catalunha se depara com monumentos, praças, igrejas e diversos outros atrativos histórico-culturais que contam um pouco do passado local e, ao mesmo tempo, se mantêm cheios de vida até os dias atuais.

Opções de lazer

Quem quer aproveitar ao máximo a passagem pela cidade pode fazer um tour de bike ou com os famosos ônibus de dois andares hop on hop off, que passam pelos principais pontos turísticos locais e permitem a descida de acordo com a vontade de cada viajante.

Agora, se a ideia é desfrutar cada cantinho com calma – mesmo que o tempo seja curto – vale se aventurar em um passeio a pé, explorando ao menos as atrações centrais, que já rendem belas memórias (e fotos!).

Como aproveitar bem a viagem

Barcelona é a segunda maior cidade da Espanha e possui uma infinidade de pontos de interesse. Portanto, a dica é pegar algum mapa, físico ou virtual, e traçar uma rota que percorra os lugares que mais deseja conhecer. Depois, é só ir até um ponto inicial e começar a desbravá-la.

Mas lembre-se que o verão em Barcelona costuma ter temperaturas bastante elevadas, muitas vezes passando dos 40 graus, e que há algumas ladeiras para chegar a certas atrações, como o Parque Güell. Não abra mão de uma garrafinha de água para se hidratar no caminho.

Parque Güell

Talvez o cartão-postal mais famoso da cidade, o parque une grandes exemplos do modernismo catalão de Gaudí a uma das melhores vistas locais e é um Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco.

Templo Expiatório da Sagrada Família

Monumental, a igreja chama a atenção por sua construção eternamente inacabada, que teve início em 1882. Lembra um castelo de areia se desmanchando, com torres que possuem formas inspiradas nos contornos da montanha Montserrat.

Casa Batllò

Outra obra de Gaudí que exemplifica seu modernismo. A construção exuberante é feita de arenito e coberta de mosaicos coloridos, janelas ovais e varandas com pilares diferentes.

Casa Milà

Construída entre 1905 e 1907, pelo fantástico Gaudí, é também chamada La Pedrera; possui uma área de mais de 100 m² e é toda feita de pedras naturais.

Mercado La Boqueria

Situado em La Rambla, reúne frutas, verduras, vegetais, carnes – incluindo o famoso jamon –, peixes e frutos do mar, tudo muito fresco, colorindo o espaço e deixando qualquer um com água na boca.

La Rambla

A via mais importante da cidade, que liga a Praça da Catalunha ao Porto Velho, abriga as principais opções de bares e restaurantes locais – paradas obrigatórias para provar as tradicionais tapas espanholas acompanhadas de uma taça de sangria.

Praça da Catalunha

Praça central da cidade de Barcelona e um de seus principais pontos de encontro. Refere-se a uma das praças com maior riqueza monumental da Espanha.

Catedral de Barcelona

A igreja está situada no lugar que era ocupado por uma basílica paleocristã. Sua construção começou com o estilo românico, mas foi finalmente acabada no gótico, que é predominante.

Porto

A região portuária de Barcelona chama atenção por suas construções imponentes, como o prédio dos Correios, e pelo amplo corredor para caminhadas e passeios durante o dia. À noite, Porto ganha vida nos barzinhos repletos de locais e turistas.

Monumento a Colombo

O monumento a Cristóvão Colombo, ou Mirador de Colon, foi construído em 1888 em homenagem ao navegador italiano quando desembarcou em Barcelona após encontrar as Américas.

Onde ficar

Serras Barcelona;

Novotel San Joan Despí.

Onde comer

Nuria;

Don Kilo.

Por Revista Qual Viagem