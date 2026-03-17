John Galliano está de volta ao ateliê — desta vez, a convite da Zara

O estilista John Galliano está de volta ao ateliê — desta vez em parceria com a Zara. A varejista espanhola anunciou nesta terça-feira, 17, que convidou o designer para criar suas coleções sazonais pelos próximos dois anos. O projeto também marca o retorno do britânico à moda após um hiato desde seu último desfile para a Maison Margiela, em 2024.

Na colaboração, Galliano vai revisitar o arquivo da Zara para "desconstruir e reconfigurar" peças já existentes. Segundo a empresa, os itens serão relançados com novos materiais e reinterpretados num processo que a marca descreve como uma "recriação". A primeira coleção está prevista para chegar às lojas em setembro.

Principal marca do grupo Inditex, a Zara tenta se posicionar de forma mais sofisticada, o que justifica a escolha de Galliano para sua nova era. Sob a liderança de Marta Ortega Pérez, a empresa busca um espaço intermediário entre o mercado de massa e o luxo, segundo informações da Vogue.

Nos últimos anos, a Zara se viu desafiada por plataformas como Shein e Temu, que viraram febre entre consumidores com o orçamento mais apertado. Em vez de disputar diretamente esse setor, a espanhola decidiu subir o nível: aumentou gradualmente os preços médios, investiu em materiais de mais qualidade e lançou coleções mais premium, sem contar as parcerias com nomes de peso da indústria, como Narciso Rodriguez e Stefano Pilati.

A volta de Galliano

A parceria também marca o retorno criativo de Galliano após dois anos afastado do setor. Considerado uma das figuras mais influentes da moda contemporânea, o britânico comandou casas como a Christian Dior, onde atuou como diretor criativo entre 1997 e 2011, e depois liderou a Maison Margiela por cerca de dez anos.

Ao longo desse período, ajudou a redefinir a identidade da marca com desfiles teatrais e coleções que desafiaram convenções de gênero. Ao mesmo tempo, o crescimento do mercado de revenda de luxo fez com que consumidores mais jovens se interessassem por suas criações na Dior.

Em entrevista à Vogue durante a Semana de Moda de Paris, Galliano disse que já começou a revisitar o acervo da marca espanhola, e que "a ideia é reescrevê-los". Ele contou que o projeto nasceu a partir de conversas com Marta Ortega Pérez. Os dois se aproximaram na MOP Foundation, instituição que organiza exposições de fotografia e moda na cidade de A Coruña, na Espanha.

Diferentemente das outras colaborações recentes da Zara, que duraram uma coleção, a com Galliano tem duração prevista de dois anos. "Estou super empolgado, porque é algo que nunca fiz antes, então isso me fascina — a novidade, a empolgação, o próprio processo", disse.

"Mesmo com a minha equipe, preciso lembrá-los diariamente: Não, não é isso, e não é aquilo. Estamos reescrevendo. Tem sido muito divertido, e acho que é algo muito positivo para se fazer neste momento, além de ser realmente sustentável do ponto de vista criativo, o que me interessa muito", completou.

A Zara informou que novos detalhes sobre a colaboração com Galliano serão divulgados em breve.