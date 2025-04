Hermès supera brevemente LVMH em valor de mercado

A Hermès, dona das famosas bolsas Birkin, ultrapassou brevemente a LVMH em valor de mercado em mais uma mudança relevante para o mundo da moda de luxo.

Nesta terça-feira, 15, o valor de mercado da Hermès chegou a 243,65 bilhões de euros (cerca de US$ 276,3 bilhões), acima dos 243,44 bilhões da LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, se tornando a companhia mais valiosa no índice CAC40 da França.

A mudança no topo acontece logo depois de a LVMH ter divulgado resultados decepcionantes para o primeiro trimestre de 2025, com as ações caindo cerca de 6% às 05h57, no horário de Brasília.

LVMH decepciona

No primeiro trimestre, a LVMH registrou uma queda de 3% nas vendas (abaixo das expectativas do mercado de alta de 2%, segundo a Reuters), indicando uma redução no apetite dos consumidores dos Estados Unidos por produtos de beleza e bebidas. A receita da empresa ficou em 20,3 bilhões de euros.

Para Cecile Cabanis, a chefe de finanças do grupo, os produtos de couro de luxo e as marcas de moda, apesar disso, continuam "bem posicionadas nos EUA", mas o desempenho de sua rede de varejo voltada ao grande público, a Sephora, assim como de conhaques e produtos de beleza, teve enfraquecimento.

Além da Sephora, fazem parte do grupo LVMH as empresas Louis Vuitton, Dior, Givenchy, Bulgari e Tiffany & Co.