Nvidia investe na startup mais secreta da IA, que não tem produto, mas já vale US$ 32 bilhões

A Nvidia, empresa mais valiosa do mundo e dona dos chips que movem a inteligência artificial, anunciou nesta segunda-feira, 27, um investimento e uma parceria de longo prazo com a Safe Superintelligence (SSI), talvez a startup mais enigmática do setor.

A empresa não tem nenhum produto no mercado, não mostrou nenhuma demonstração pública em dois anos de existência e, ainda assim, vale cerca de US$ 32 bilhões.

O que explica esse paradoxo é o nome por trás dela: Ilya Sutskever. Ele foi o cientista-chefe da OpenAI e um dos cérebros técnicos por trás da tecnologia que deu origem ao ChatGPT.

Em maio de 2024, deixou a empresa de Sam Altman, após ter participado da tentativa frustrada de demiti-lo meses antes e, no mês seguinte, fundou a SSI com uma missão única, estampada no próprio nome: construir uma superinteligência (uma IA mais capaz que o ser humano) que seja, acima de tudo, segura e alinhada aos interesses das pessoas.

O que a Nvidia está oferecendo

Pelo acordo, a Nvidia entra com dinheiro, em valor ainda não revelado, e, sobretudo, com poder de processamento. A SSI terá acesso à Vera Rubin, a nova geração de plataforma de computação da Nvidia, o que deve multiplicar por dez a capacidade da startup de treinar seus sistemas. As duas empresas ainda vão colaborar no aperfeiçoamento dos chips da fabricante.

O ponto mais revelador está nos bastidores: segundo o comunicado, a Nvidia só topou o negócio depois de obter "acesso raro" à pesquisa que a SSI mantém sob sigilo absoluto. Em outras palavras, a fabricante de chips viu de perto o que quase ninguém viu, e gostou o suficiente para apostar.

"Ilya foi pioneiro em avanços fundamentais na base da IA moderna", disse Jensen Huang, CEO da Nvidia, em comunicado. Do outro lado, Sutskever afirmou ter "pesquisa que merece ser escalada" e que o acesso a "um grande computador da Nvidia" permitirá fazer isso.

Uma aposta que divide os gigantes dos chips

A noovidade tem uma camada extra de interesse para quem acompanha o setor. Até agora, a SSI vinha desenvolvendo seus sistemas na infraestrutura do Google — usava os chips TPU da nuvem da Alphabet, que também é investidora da startup.

Agora, ao abraçar a plataforma da Nvidia, a SSI se torna uma das raras empresas apadrinhadas pelas duas potências rivais de hardware de IA ao mesmo tempo.

O movimento se soma a uma corrida bilionária por infraestrutura que consome o setor inteiro, com as gigantes de tecnologia acelerando investimentos em data centers e chips.

A diferença é que, no caso da SSI, o dinheiro vai para uma empresa que promete não lançar nada no curto prazo, Sutskever defende que a IA saiu da "era da escala", em que bastava usar mais dados e mais chips, e entrou na "era da pesquisa", em que o avanço depende de novas ideias.