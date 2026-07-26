Memes, IMAX e audiolivros impulsionam 'A Odisseia'

A Odisseia, novo filme de Christopher Nolan, consolidou-se como um fenômeno que ultrapassa as bilheterias. Além da estreia global de US$ 264,1 milhões, o longa impulsionou a procura por sessões em IMAX, aumentou o interesse por audiolivros da obra de Homero e gerou uma onda de memes e debates nas redes sociais.

Primeiro filme da história gravado integralmente com câmeras IMAX de 70 mm, A Odisseia leva o poema épico de Homero aos cinemas com um elenco formado por Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya e John Leguizamo.

Corrida pelas salas em 70 mm

A aposta de Nolan no formato IMAX de 70 mm levou cinemas a investir em equipamentos para exibir o filme da forma como foi concebido.

Nos Estados Unidos, a rede Phoenix Theatres restaurou um projetor de 70 mm fabricado em 1969 e reformou uma de suas salas, em Ohio, para receber o longa.

Segundo Cory Jacobson, presidente da rede, a procura pelo formato justificou o investimento. Jordan Hohman, vice-presidente de desenvolvimento de projetos, afirmou que a adaptação foi complexa, mas compensou pelo interesse do público.

Embora apenas algumas dezenas de cinemas no mundo possam exibir filmes em IMAX de 70 mm, A Odisseia também liderou a bilheteria nas salas digitais convencionais.

Audiolivros em alta

O lançamento também impulsionou o consumo da obra original em plataformas de áudio. O Spotify informou que as buscas pelo audiolivro de A Odisseia cresceram 310%, principalmente entre usuários da geração Z e millennials.

Já a plataforma ElevenReader lançou recentemente uma versão narrada por uma voz gerada por inteligência artificial inspirada no ator Michael Caine.

Memes e referências

Nas redes sociais, o filme se tornou tema de memes que brincam com passagens da história, como o encontro de Odisseu com o ciclope e as sereias.

Matt Damon, protagonista do longa, também virou alvo de piadas que relacionam o personagem a outros filmes de sua carreira em que interpreta homens tentando voltar para casa, como O Resgate do Soldado Ryan, Interestelar e Perdido em Marte.

A Odisseia: Matt Damon como Odisseu (Melinda Sue Gordon/Universal Pictures/Reprodução)

Críticas de Elon Musk

O sucesso do filme também reacendeu discussões sobre seu elenco. Antes da estreia, Elon Musk criticou a escolha de Lupita Nyong'o para interpretar Helena de Troia e de Elliot Page para o papel do guerreiro Sinon.

Após o lançamento, o empresário afirmou que pretende produzir, ainda neste ano, uma versão da história criada com o gerador de imagens por inteligência artificial Grok Imagine. Em outra publicação, respondeu "Estou dentro" à sugestão de financiar uma adaptação dirigida por Mel Gibson, com um elenco descrito pelo usuário como "fiel à história".