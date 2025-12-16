Por que a Zara está abrindo uma pop-up no Quadrado de Trancoso

Trancoso (Bahia)* - A nova loja da Zara, inaugurada nesta terça-feira, 16, no Quadrado de Trancoso, no sul da Bahia, tem apenas 40 metros quadrados, sortimento reduzido, não aposta em alto fluxo e nem projeta impacto relevante no faturamento do grupo Inditex. Ainda assim, é bastante representativa do ponto de vista da estratégia adotada pela marca espanhola nos últimos anos.

A nova pop-up nasce com peças exclusivas, produzidas especialmente para o endereço e identificadas com uma etiqueta própria, Zara Trancoso, que estarão à venda apenas aqui na loja e no site da marca. Algumas delas trazem estampas criadas por Filipe Jardim, em uma collab com o artista brasileiro conhecido por parcerias com marcas como a Hermès. São peças em linho e algodão, de tons terrosos e modelagem relaxada.

A loja ocupa uma casa de arquitetura original do Quadrado, com fachadas coloridas, e funciona apenas no piso térreo. A arquitetura interna foi desenvolvida pelo escritório interno da empresa. Além de peças das coleções masculina, feminina e infantil, estão expostos aqui itens da Zara Home. A unidade ficará aberta até 8 de fevereiro.

Endereço emblemático

A reportagem da EXAME acompanha, nesta terça-feira, a inauguração da loja. O Quadrado de Trancoso é hoje um dos metros quadrados mais simbólicos do luxo brasileiro.

A antiga vila de pescadores foi, aos poucos, transformada em um balneário que combina certa simplicidade estética e alto poder aquisitivo. Por aqui estão hospedagens como a UXUA Casa Hotel & Spa, o Hotel Fasano Trancoso e a Estrela d’Água, além de restaurantes como Capim Santo, Jacaré, Flô e Jacarandá.

Na moda, o padrão se repete. São poucas lojas, com boa curadoria. Muitas funcionam mais como posicionamento de marca do que como pontos de venda tradicionais. São marcas como Barthelemy, Osklen, Lenny Niemeyer e PatBO.

Com a pequena, porém sofisticada loja, com roupas em edição limitada, a Zara não quer competir em vendas com as outras grifes de resortwear. O que a marca quer é marcar um posicionamento. E isso não é de agora.

A estratégia da Zara

A Zara ficou conhecida por décadas como sinônimo de fast fashion, com coleções inspiradas nas últimas tendências e preço convidativo. A concorrência de outras redes europeias e, principalmente, de marcas chinesas levou a empresa a rever sua estratégia.

As lojas ficaram maiores, com estética mais clean, mas em menor número. Em outubro, a Inditex operava 5.527 pontos de venda no total, cerca de 2.000 a menos do que em 2019.

As roupas ganharam qualidade e identidade, passaram a ser lançadas em intervalos maiores, com mais tempo de loja. O sortimento ficou mais enxuto. Os preços subiram. A arquitetura ganhou protagonismo, com projetos assinados. As campanhas estão mais conceituais.

Neste ano, na comemoração de seu 50º aniversário, a Zara reuniu 50 dos maiores nomes da moda, da fotografia, do cinema, da música e do design. Entre eles, Annie Leibovitz, David Chipperfield, Kate Moss, Marc Newson, Naomi Campbell, Norman Foster, Pedro Almodóvar e Rosalía, que participaram do desenvolvimento de peças como jaquetas e bolsas, mas também cadeiras e sacos de dormir.

Para falar com o público mais jovem, com peças a preços mais acessíveis, a Inditex mantém as marcas Stradivarius, Pull & Bear e Bershka. Na linha de luxo acessível, a Massimo Dutti tem recebido bastante investimento, inclusive com uma abertura de loja já anunciada no Brasil. A Zara, por sua vez, se consolida como marca premium. Dessa forma, o grupo consegue ocupar diversos segmentos da moda.

Os números voltam a crescer

O grupo espanhol divulgou resultados robustos no terceiro trimestre. As vendas ajustadas pelo câmbio cresceram 8,4%, alcançando 9,8 bilhões de euros, acima dos 9,69 bilhões de euros estimados por analistas.

Mesmo com a recuperação recente, as ações da Inditex acumulavam queda no ano, após quatro anos de crescimento robusto. Assim como outras empresas do setor, a companhia foi afetada pelo impacto das tarifas adotadas pelo governo Trump nos Estados Unidos.

O momento agora parece mais favorável. Isoladamente, a nova loja de Trancoso não vai mexer nesse ponteiro. Mas vai ajudar nessa contínua construção de marca.

*O repórter viajou a convite da Zara.