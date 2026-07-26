Praias do Dia D e Monte Olimpo viram Patrimônio Mundial

As praias do desembarque do Dia D, na Normandia, e o Monte Olimpo, na Grécia, passaram a integrar a Lista do Patrimônio Mundial da Unesco. A decisão foi anunciada neste domingo, 26, durante a reunião do Comitê do Patrimônio Mundial, realizada em Busan, na Coreia do Sul.

Na mesma sessão, o comitê também aprovou a inclusão de outros sítios, como o Castelo de Alamut, no Irã, os teatros de condomínio dos séculos XVIII e XIX, na Itália, e as fortalezas capetianas reais de Languedoc, na França.

As praias da Normandia abrangem cerca de 80 quilômetros do litoral francês, onde tropas aliadas desembarcaram em 6 de junho de 1944, em uma operação considerada decisiva para a libertação da Europa Ocidental da ocupação nazista durante a Segunda Guerra Mundial.

Segundo o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (Icomos), órgão consultivo da Unesco, os locais estão "direta e materialmente associados" ao desembarque aliado e simbolizam o sacrifício humano feito para derrotar o regime nazista.

A candidatura incluiu as cinco praias conhecidas pelos codinomes Utah, Omaha, Gold, Juno e Sword, além de outros locais ligados à operação militar.

A Unesco destacou que o conjunto reúne bunkers, baterias de artilharia, postos de observação, fortificações, vestígios dos combates, equipamentos militares preservados e espaços memoriais, como o cemitério americano na região. Segundo a organização, esses elementos formam uma paisagem cultural moldada tanto pelos acontecimentos de 1944 quanto pela preservação de sua memória.

O Comitê também aprovou, por unanimidade, a inscrição da região ampliada do Monte Olimpo na Lista do Patrimônio Mundial.

Com 2.914 metros de altitude, o Monte Olimpo é o ponto mais alto da Grécia, abriga uma das áreas de maior biodiversidade da Europa e ocupa lugar central na mitologia grega, onde era considerado a morada dos doze deuses do Olimpo.

Segundo especialistas, a região reúne mais de 2 mil espécies de plantas, incluindo dezenas de espécies endêmicas, além de uma fauna diversificada. O local também é um dos principais destinos turísticos do país.

Após o anúncio, o primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, afirmou que a inclusão representa "uma grande conquista nacional" e disse que, a partir de agora, o Olimpo passa a ser "uma montanha para toda a humanidade".