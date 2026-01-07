Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

As 50 músicas mais tocadas do Brasil em 2025, segundo Pro-Música

94% das faixas do ranking são brasileiras, com destaque para o Grupo Menos é Mais

As mais ouvidas do Brasil de 2025: veja o ranking completo (Divulgação)

As mais ouvidas do Brasil de 2025: veja o ranking completo (Divulgação)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 11h59.

Tudo sobreMúsica
Saiba mais

Nem Ana Castela, nem Pedro Sampaio. Após sete anos de reinado sertanejo, foi o pagode assumiu o trono da música brasileira em 2025.

É o que mostra o levantamento da Pro-Música, pesquisa que reúne dados combinados de Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Napster — considerada a análise mais completa do mercado. No ranking das 50 canções mais ouvidas do ano, a faixa “P Do Pecado (Ao Vivo)”, do Grupo Menos é Mais em parceria com Simone Mendes, foi a mais tocada nas plataformas de streaming no Brasil.

No pódio, também estão “Tubarões (Ao Vivo)”, de Diego & Victor Hugo, e “Coração Partido (Corazón Partío) (Ao Vivo)”, novamente com o Grupo Menos é Mais, em segundo e terceiro lugares, respectivamente.

Para além dos primeiros colocados, o ranking também revela o quanto o brasileiro gosta de se ouvir no streaming. Das 50 faixas listadas, 47 são nacionais (94%). Apenas três são estrangeiras:

  • 14º: Die With A Smile, de Lady Gaga & Bruno Mars
  • 47º: Ordinary, de Alex Warren
  • 48º: Lose Control, de Teddy Swims

Pagode no topo e a força do 'ao vivo'

Além de ocupar o primeiro lugar, o Grupo Menos é Mais teve a maior presença no ranking geral, com cinco faixas entre as 50 mais ouvidas. O mesmo feito foi alcançado pela dupla Henrique & Juliano. Simone Mendes, em carreira solo ou parcerias, aparece em quatro faixas — o que a consolida como um dos maiores nomes do ano.

Mais da metade das canções do Top 50 são registros ao vivo — 27 no total —, o que também mostra a preferência do público por gravações que capturam a energia dos palcos. O dado é especialmente expressivo no sertanejo e no pagode.

Pluralidade de gêneros

Mas nem só de pagode e sertanejo vive o brasileiro. A diversidade de gêneros também marcou 2025: funk, trap, forró, arrocha e piseiro ocuparam espaço relevante nas paradas. No funk e na música urbana, as colaborações foram destaque.

Veja as 50 músicas mais tocadas no Brasil em 2025:

  1. P Do Pecado (Ao Vivo) – Grupo Menos É Mais, Simone Mendes
  2. Tubarões (Ao Vivo) – Diego & Victor Hugo
  3. Coração Partido (Corazón Partío) (Ao Vivo) – Grupo Menos É Mais
  4. Apaga Apaga Apaga (Ao Vivo) – Danilo & Davi
  5. Última Saudade (Ao Vivo) – Henrique & Juliano
  6. Fui Mlk (Feat. Famouskyo) – Nilo, Dj Di Marques & Mc Paiva Zs
  7. Famosinha – Dj Caio Vieira, Mc Meno K, Mc Rodrigo Do Cn
  8. Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim (Feat. Dj Lc Da Roça, Mc K9, Mc Rodrigo Do Cn & Mc Pl Alves) – Oruam, Zé Felipe, Mc Tuto
  9. Ilusão De Ótica (Ao Vivo) – Matheus & Kauan, Ana Castela
  10. Cópia Proibida – Léo Foguete
  11. Saudade Burra (Ao Vivo) – Lauana Prado & Simone Mendes
  12. Posso Até Não Te Dar Flores (Feat. Dj Davi Dogdog) – Dj Japa Nk, Mc Meno K, Mc Ryan Sp, Mc Jacaré
  13. Ama Um Maloqueiro – Rafa & Junior, Hugo & Guilherme, Dj Ari Sl
  14. Die With A Smile – Lady Gaga & Bruno Mars
  15. Mãe Solteira (Feat. Mc G15) – Dg E Batidão Stronda, Mc Davi, J. Eskine
  16. Seja Ex (Ao Vivo) – Henrique & Juliano
  17. Baqueado (Ao Vivo) – Panda, Ícaro & Gilmar
  18. Entregador De Flor (Ao Vivo) – Diego & Victor Hugo
  19. Amigo Da Minha Saudade (Ao Vivo) – Henrique & Juliano
  20. Resenha Do Arrocha – J. Eskine, Alef Donk
  21. Saudade De Quem Eu Sou (Ao Vivo) – Henrique & Juliano
  22. Apaguei Pra Todos (Ao Vivo) – Ferrugem & Sorriso Maroto
  23. Saudade Proibida (Ao Vivo) – Simone Mendes
  24. Eu Me Apaixonei – Vitinho Imperador
  25. Eu Vou Na Sua Casa – Felipe Amorim, Malibu, Vitão, Bin
  26. Última Noite – Léo Foguete
  27. Pela Última Vez (Ao Vivo) – Grupo Menos É Mais, Nattan
  28. Barbie – Mc Tuto & Dj Glenner
  29. Cantada Boba (Ao Vivo) – Jorge & Mateus
  30. Pilantra E Meio (Ao Vivo) – Eric Land & Natanzinho Lima
  31. Opa Cadê Eu (Ao Vivo) – Clayton & Romário
  32. Me Ama Ou Me Larga (Ao Vivo) – Simone Mendes
  33. Sequência Feiticeira (Feat. Mc Nito) – Pedro Sampaio, Mc Gw, Mc Jhey, Mc Rodrigo Do Cn
  34. Gosta De Rua (Ao Vivo) – Felipe & Rodrigo
  35. Última Noite – Nattan & Léo Foguete
  36. Mtg Na Imaginação – Dj Topo & Mc Livinho
  37. Escondendo O Ouro (Ao Vivo) – Zé Neto & Cristiano
  38. Bebe E Vem Me Procurar / Quem Ama Sente Saudade (Ao Vivo) – Turma Do Pagode & Grupo Menos É Mais
  39. Veneno (Ao Vivo) – Murilo Huff, Zé Neto & Cristiano
  40. Tu Es + Águas Purificadoras (Ao Vivo) – Fhop Music, Débora Rabelo & Hamilton Rabelo
  41. 12 Horas / Pra Você Acreditar (Ao Vivo) – Panda, Humberto & Ronaldo, Ícaro & Gilmar
  42. Aquele Lugar (Ao Vivo) – Grupo Menos É Mais
  43. Romântico (Ao Vivo) – Henrique & Juliano
  44. Mentira Estampada – Wesley Safadão & Natanzinho Lima
  45. Sei Que Tu Me Odeia – Anitta, Mc Danny, Hitmaker
  46. Descer Pra Bc – Brenno & Matheus, Dj Ari Sl
  47. Ordinary – Alex Warren
  48. Lose Control – Teddy Swims
  49. Arruma Um Bão – Israel & Rodolffo
  50. Malvadinho – Mc Luuky & Dj Jb Mix
Acompanhe tudo sobre:MúsicaShows-de-músicaIndústria da música

Mais de Casual

O lançamento limitado da Casio inspirado em 'De Volta para o Futuro'

Os 10 carros mais buscados no Brasil em 2025

Esse é o destino brasileiro que o New York Times quer que você conheça em 2026

Moda feminina em torneio masculino: Maria Filó assina coleção para o Rio Open

Mais na Exame

Tecnologia

Motorola estreia linha premium com o Signature e mira novo patamar no mercado Android

Brasil

PT aciona Justiça contra políticos que ligaram partido ao narcotráfico

Future of Money

Atualização do bitcoin é suspensa após 'bug' deletar criptomoedas

Mercado Imobiliário

Diferença entre IPTU e ITBI: o que cada imposto significa