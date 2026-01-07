Nem Ana Castela, nem Pedro Sampaio. Após sete anos de reinado sertanejo, foi o pagode assumiu o trono da música brasileira em 2025.
É o que mostra o levantamento da Pro-Música, pesquisa que reúne dados combinados de Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Napster — considerada a análise mais completa do mercado. No ranking das 50 canções mais ouvidas do ano, a faixa “P Do Pecado (Ao Vivo)”, do Grupo Menos é Mais em parceria com Simone Mendes, foi a mais tocada nas plataformas de streaming no Brasil.
No pódio, também estão “Tubarões (Ao Vivo)”, de Diego & Victor Hugo, e “Coração Partido (Corazón Partío) (Ao Vivo)”, novamente com o Grupo Menos é Mais, em segundo e terceiro lugares, respectivamente.
Para além dos primeiros colocados, o ranking também revela o quanto o brasileiro gosta de se ouvir no streaming. Das 50 faixas listadas, 47 são nacionais (94%). Apenas três são estrangeiras:
- 14º: Die With A Smile, de Lady Gaga & Bruno Mars
- 47º: Ordinary, de Alex Warren
- 48º: Lose Control, de Teddy Swims
Pagode no topo e a força do 'ao vivo'
Além de ocupar o primeiro lugar, o Grupo Menos é Mais teve a maior presença no ranking geral, com cinco faixas entre as 50 mais ouvidas. O mesmo feito foi alcançado pela dupla Henrique & Juliano. Simone Mendes, em carreira solo ou parcerias, aparece em quatro faixas — o que a consolida como um dos maiores nomes do ano.
Mais da metade das canções do Top 50 são registros ao vivo — 27 no total —, o que também mostra a preferência do público por gravações que capturam a energia dos palcos. O dado é especialmente expressivo no sertanejo e no pagode.
Pluralidade de gêneros
Mas nem só de pagode e sertanejo vive o brasileiro. A diversidade de gêneros também marcou 2025: funk, trap, forró, arrocha e piseiro ocuparam espaço relevante nas paradas. No funk e na música urbana, as colaborações foram destaque.
Veja as 50 músicas mais tocadas no Brasil em 2025:
- P Do Pecado (Ao Vivo) – Grupo Menos É Mais, Simone Mendes
- Tubarões (Ao Vivo) – Diego & Victor Hugo
- Coração Partido (Corazón Partío) (Ao Vivo) – Grupo Menos É Mais
- Apaga Apaga Apaga (Ao Vivo) – Danilo & Davi
- Última Saudade (Ao Vivo) – Henrique & Juliano
- Fui Mlk (Feat. Famouskyo) – Nilo, Dj Di Marques & Mc Paiva Zs
- Famosinha – Dj Caio Vieira, Mc Meno K, Mc Rodrigo Do Cn
- Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim (Feat. Dj Lc Da Roça, Mc K9, Mc Rodrigo Do Cn & Mc Pl Alves) – Oruam, Zé Felipe, Mc Tuto
- Ilusão De Ótica (Ao Vivo) – Matheus & Kauan, Ana Castela
- Cópia Proibida – Léo Foguete
- Saudade Burra (Ao Vivo) – Lauana Prado & Simone Mendes
- Posso Até Não Te Dar Flores (Feat. Dj Davi Dogdog) – Dj Japa Nk, Mc Meno K, Mc Ryan Sp, Mc Jacaré
- Ama Um Maloqueiro – Rafa & Junior, Hugo & Guilherme, Dj Ari Sl
- Die With A Smile – Lady Gaga & Bruno Mars
- Mãe Solteira (Feat. Mc G15) – Dg E Batidão Stronda, Mc Davi, J. Eskine
- Seja Ex (Ao Vivo) – Henrique & Juliano
- Baqueado (Ao Vivo) – Panda, Ícaro & Gilmar
- Entregador De Flor (Ao Vivo) – Diego & Victor Hugo
- Amigo Da Minha Saudade (Ao Vivo) – Henrique & Juliano
- Resenha Do Arrocha – J. Eskine, Alef Donk
- Saudade De Quem Eu Sou (Ao Vivo) – Henrique & Juliano
- Apaguei Pra Todos (Ao Vivo) – Ferrugem & Sorriso Maroto
- Saudade Proibida (Ao Vivo) – Simone Mendes
- Eu Me Apaixonei – Vitinho Imperador
- Eu Vou Na Sua Casa – Felipe Amorim, Malibu, Vitão, Bin
- Última Noite – Léo Foguete
- Pela Última Vez (Ao Vivo) – Grupo Menos É Mais, Nattan
- Barbie – Mc Tuto & Dj Glenner
- Cantada Boba (Ao Vivo) – Jorge & Mateus
- Pilantra E Meio (Ao Vivo) – Eric Land & Natanzinho Lima
- Opa Cadê Eu (Ao Vivo) – Clayton & Romário
- Me Ama Ou Me Larga (Ao Vivo) – Simone Mendes
- Sequência Feiticeira (Feat. Mc Nito) – Pedro Sampaio, Mc Gw, Mc Jhey, Mc Rodrigo Do Cn
- Gosta De Rua (Ao Vivo) – Felipe & Rodrigo
- Última Noite – Nattan & Léo Foguete
- Mtg Na Imaginação – Dj Topo & Mc Livinho
- Escondendo O Ouro (Ao Vivo) – Zé Neto & Cristiano
- Bebe E Vem Me Procurar / Quem Ama Sente Saudade (Ao Vivo) – Turma Do Pagode & Grupo Menos É Mais
- Veneno (Ao Vivo) – Murilo Huff, Zé Neto & Cristiano
- Tu Es + Águas Purificadoras (Ao Vivo) – Fhop Music, Débora Rabelo & Hamilton Rabelo
- 12 Horas / Pra Você Acreditar (Ao Vivo) – Panda, Humberto & Ronaldo, Ícaro & Gilmar
- Aquele Lugar (Ao Vivo) – Grupo Menos É Mais
- Romântico (Ao Vivo) – Henrique & Juliano
- Mentira Estampada – Wesley Safadão & Natanzinho Lima
- Sei Que Tu Me Odeia – Anitta, Mc Danny, Hitmaker
- Descer Pra Bc – Brenno & Matheus, Dj Ari Sl
- Ordinary – Alex Warren
- Lose Control – Teddy Swims
- Arruma Um Bão – Israel & Rodolffo
- Malvadinho – Mc Luuky & Dj Jb Mix