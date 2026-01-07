Nem Ana Castela, nem Pedro Sampaio. Após sete anos de reinado sertanejo, foi o pagode assumiu o trono da música brasileira em 2025.

É o que mostra o levantamento da Pro-Música, pesquisa que reúne dados combinados de Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Napster — considerada a análise mais completa do mercado. No ranking das 50 canções mais ouvidas do ano, a faixa “P Do Pecado (Ao Vivo)”, do Grupo Menos é Mais em parceria com Simone Mendes, foi a mais tocada nas plataformas de streaming no Brasil.

No pódio, também estão “Tubarões (Ao Vivo)”, de Diego & Victor Hugo, e “Coração Partido (Corazón Partío) (Ao Vivo)”, novamente com o Grupo Menos é Mais, em segundo e terceiro lugares, respectivamente.

Para além dos primeiros colocados, o ranking também revela o quanto o brasileiro gosta de se ouvir no streaming. Das 50 faixas listadas, 47 são nacionais (94%). Apenas três são estrangeiras:

14º: Die With A Smile, de Lady Gaga & Bruno Mars

Die With A Smile, de Lady Gaga & Bruno Mars 47º: Ordinary, de Alex Warren

Ordinary, de Alex Warren 48º: Lose Control, de Teddy Swims

Pagode no topo e a força do 'ao vivo'

Além de ocupar o primeiro lugar, o Grupo Menos é Mais teve a maior presença no ranking geral, com cinco faixas entre as 50 mais ouvidas. O mesmo feito foi alcançado pela dupla Henrique & Juliano. Simone Mendes, em carreira solo ou parcerias, aparece em quatro faixas — o que a consolida como um dos maiores nomes do ano.

Mais da metade das canções do Top 50 são registros ao vivo — 27 no total —, o que também mostra a preferência do público por gravações que capturam a energia dos palcos. O dado é especialmente expressivo no sertanejo e no pagode.

Pluralidade de gêneros

Mas nem só de pagode e sertanejo vive o brasileiro. A diversidade de gêneros também marcou 2025: funk, trap, forró, arrocha e piseiro ocuparam espaço relevante nas paradas. No funk e na música urbana, as colaborações foram destaque.

Veja as 50 músicas mais tocadas no Brasil em 2025: