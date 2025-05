'Brazil, I'm devasted': por que Lady Gaga desmarcou o show no Rio de Janeiro em 2017?

Uma das cantoras mais influentes do momento, Lady Gaga se apresenta neste sábado, 3, na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro. O show faz parte da iniciativa "Todo Mundo no Rio", criada pela prefeitura. Mas essa deveria ser a terceira vez que a cantora se apresenta na cidade carioca, e não a segunda.

O primeiro show de Gaga no Brasil (São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre) foi em 2012, na "Born This Way Ball". Em 2017, ela faria sua segunda apresentação na capital fluminense, mas, na véspera de seu esperado show no Rock in Rio, cancelou sua presença.

A cantora, que chegaria ao Rio de Janeiro naquele mesmo dia, alegou fortes dores físicas causadas pela fibromialgia, uma síndrome que provoca dor crônica no corpo, especialmente na musculatura. Com isso, a banda Maroon 5 foi anunciada como substituta e realizou dois shows seguidos, no dia 15 e no dia 16 de setembro daquele ano.

Em um post nas redes sociais — que virou meme, inclusive —, Lady Gaga se declarou "devastada" e explicou que não estava bem o suficiente para realizar a apresentação.

"Eu faria qualquer coisa por vocês, mas eu tenho que cuidar do meu corpo agora. Peço pela bondade e compreensão de vocês, e prometo que vou voltar e cantar para vocês em breve. Me desculpem e eu amo muito vocês", escreveu a cantora nas redes sociais.

A fibromialgia, doença com a qual Gaga tem lidado há algum tempo, tem afetado sua capacidade de se apresentar. A cantora, que também está se submetendo a tratamento médico especializado, havia mencionado anteriormente que planejava tirar férias após o término da turnê do seu último álbum, Joanne, que se encerra em dezembro.

"Lady Gaga sofre de uma forte dor física que compromete sua capacidade de se apresentar. Como resultado, ela infelizmente terá que se retirar da apresentação desta sexta-feira no Rock in Rio. Lady Gaga está sob os cuidados de médicos especialistas. Ela manda seu amor para todos os fãs do Rio e agradece por seu apoio e compreensão", diz um dos posts.

Substituição e reembolsos

Para garantir que a festa continue, o Rock in Rio anunciou que a banda Maroon 5 substituiria Gaga no Palco Mundo. A banda, que estava programada para o dia 16, fez dois shows seguidos, no dia 15 e 16. A organização do evento também comunicou que, embora não fosse obrigatório, quem desejasse poderia solicitar o reembolso dos ingressos para o dia 15.

O festival garantiu que aqueles que entrarem na Cidade do Rock no dia 15 não teriam direito ao reembolso. Para garantir a devolução, era necessário manter a pulseira do evento intacta e não utilizada.

Quando será o show da Lady Gaga no Rio?

A cantora se apresenta na praia de Copacabana (Rio de Janeiro) no sábado, 3, a partir das 21h45 (horário de Brasília).

Que horas começa o show da Lady Gaga na TV?

Lady Gaga vai se apresentar às 21h45. O espetáculo deve durar até as 23h45.

Onde assistir ao show da Lady Gaga online?

A apresentação de Lady Gaga no Rio de Janeiro será transmitida pelo Multishow e no Globoplay.

