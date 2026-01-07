Casual

As 10 músicas mais tocadas do Brasil em 2025

Levantamento da Pro-Música, pesquisa que reúne dados combinados de Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Napster, revela as canções mais escutadas do ano

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 12h05.

O ano de 2025 foi marcado pelas estreias de grandes artistas de funk e brega no streaming. Mas o coração dos brasileiros, dessa vez, foi do pagode.

É o que mostra o levantamento da Pro-Música, pesquisa que reúne dados combinados de Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Napster — considerada a análise mais completa do mercado. No ranking das 10 canções mais ouvidas do ano, a faixa “P Do Pecado (Ao Vivo)”, do Grupo Menos é Mais em parceria com Simone Mendes, foi a mais tocada do Brasil.

Estão no pódio, em segundo lugar, “Tubarões (Ao Vivo)”, de Diego & Victor Hugo, e “Coração Partido (Corazón Partío) (Ao Vivo)”, também Grupo Menos é Mais, em terceiro. Das 10 faixas listadas, todas são nacionais.

Menos é mais (literalmente)

O grupo pagodeiro já havia assumido o topo das paradas antes de 2025, mas foi no ano passado que viu suas músicas deslancharem. Além do primeiro lugar, os artistas aparecem mais quatro vezes no ranking geral, com cinco faixas entre as 50 mais ouvidas. O mesmo feito foi alcançado pela dupla Henrique & Juliano.

Outro dado relevante é que mais da metade das canções do Top 50 são registros ao vivo — 27 no total. O dado é especialmente expressivo no sertanejo e no pagode.

Veja as 10 músicas mais tocadas no Brasil em 2025:

Veja aqui o top 50 músicas mais ouvidas do ano.

  1. P Do Pecado (Ao Vivo) – Grupo Menos É Mais, Simone Mendes
  2. Tubarões (Ao Vivo) – Diego & Victor Hugo
  3. Coração Partido (Corazón Partío) (Ao Vivo) – Grupo Menos É Mais
  4. Apaga Apaga Apaga (Ao Vivo) – Danilo & Davi
  5. Última Saudade (Ao Vivo) – Henrique & Juliano
  6. Fui Mlk (Feat. Famouskyo) – Nilo, Dj Di Marques & Mc Paiva Zs
  7. Famosinha – Dj Caio Vieira, Mc Meno K, Mc Rodrigo Do Cn
  8. Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim (Feat. Dj Lc Da Roça, Mc K9, Mc Rodrigo Do Cn & Mc Pl Alves) – Oruam, Zé Felipe, Mc Tuto
  9. Ilusão De Ótica (Ao Vivo) – Matheus & Kauan, Ana Castela
  10. Cópia Proibida – Léo Foguete
