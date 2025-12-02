Pop

Como ver o Spotify Wrapped dos anos anteriores?

Playlists com músicas mais ouvidas ficam salvas; dados completos e stories não

Spotify: empresa aposta em audiobooks e playlists personalizadas (Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 07h52.

O Spotify Wrapped deve ser divulgado ainda nesta semana, mas os usuários já buscam maneiras de acessar conteúdos de anos anteriores. O serviço não mantém disponíveis os stories animados nem os dados estatísticos completos após o encerramento da campanha.

Ainda assim, é possível acessar as playlists com as músicas mais ouvidas de cada ano. Essas listas, chamadas “Suas músicas mais tocadas”, ficam salvas na plataforma.

Para encontrar os conteúdos anteriores:

  • No aplicativo para celular ou computador, use a busca e digite “Suas músicas mais ouvidas” seguido do ano, como “Suas músicas mais tocadas 2024”;

  • As playlists aparecem com o selo “Feito para você”;

  • Também é possível usar o comando spotify:special:ANO (como spotify:special:2018) na barra de busca.

No site oficial (spotify.com/wrapped), apenas a edição atual do Wrapped pode ser acessada. Os anos anteriores não têm stories nem visualizações disponíveis.

Dicas para preservar o conteúdo

A única forma de guardar o conteúdo completo de cada edição é capturar prints ou gravar vídeos dos stories do Spotify Wrapped enquanto a experiência estiver ativa.

Serviços como o Stats for Spotify permitem acompanhar hábitos de escuta, mas não recuperam dados históricos do Wrapped.

Quando vai ser lançado o Spotify Wrapped de 2025?

Embora o Spotify não tenha confirmado oficialmente a data, o Wrapped costuma ser lançado entre o final de novembro e o começo de dezembro. Nos últimos sete anos, a recapitulação anual foi disponibilizada sempre após o feriado de Ação de Graças nos EUA, 27 de novembro.

Com base nos lançamentos dos últimos anos, a expectativa é que o Wrapped 2025 chegue na quarta-feira, 3 de dezembro.

Como acessar?

Para acessar o Spotify Wrapped 2025, os usuários precisam ter uma conta no serviço e algumas horas de escuta registradas. A plataforma sugere que os usuários mantenham seus aplicativos atualizados (iOS ou Android) para aproveitar a melhor experiência possível.

O Spotify nunca divulgou as datas exatas de coleta dos dados para o Wrapped. No entanto, é sabido que o processo de coleta começa no início de janeiro e vai até o final de novembro.

