System Of A Down: pré-venda de ingressos começa hoje; veja horário e como comprar

A pré-venda de ingressos para o show do System Of A Down e do Faith No More no Brasil começa nesta quarta-feira, 19, às 10h. Nesta primeira etapa, a compra antecipada será exclusiva para clientes Itaú Private Bank e Itaú Personnalité.

Os ingressos serão vendidos pela Eventim. Durante a pré-venda, clientes do banco terão 15% de desconto nas compras realizadas com cartões de crédito Itaú.

As duas bandas se apresentam no Maracanã, no Rio de Janeiro, em 15 de janeiro de 2027. Batizado de One Night Only, o evento será a única apresentação conjunta dos grupos na América do Sul no próximo ano, segundo a organização.

Que horas começa a pré-venda do System Of A Down?

A pré-venda começa às 10h desta quarta-feira, 19, para clientes Itaú Private Bank e Itaú Personnalité. Esse grupo poderá comprar os ingressos antecipadamente entre os dias 19 e 20 de agosto.

Para os demais clientes Itaú Unibanco, a pré-venda será aberta na quinta-feira, 20, às 10h.

Já a venda geral, disponível para todos os públicos, começa na sexta-feira, 21, ao meio-dia, pela internet. A bilheteria oficial iniciará o atendimento às 13h.

Como comprar ingressos para System Of A Down e Faith No More?

Para comprar pela internet, o público deve acessar o site da Eventim no horário correspondente à sua modalidade de venda e escolher o setor desejado.

Na pré-venda, o pagamento deve ser feito com um cartão de crédito Itaú. Além do desconto de 15%, as compras com cartões do banco podem ser parceladas em até três vezes sem juros.

A bilheteria oficial funciona no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, na Bilheteria Norte, localizada na Rua das Oficinas, s/n, no Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro. O atendimento ocorre de terça-feira a sábado, das 10h às 17h.

Quanto custam os ingressos?

Os ingressos inteiros custam entre R$ 545, para a Cadeira Superior Nível 5, e R$ 1.995, para o setor Maracanã Mais Oeste.

Também estão disponíveis pacotes VIP, com valores entre R$ 1.540 e R$ 2.790 na modalidade inteira.

Os pacotes Super Fã incluem ingresso, acesso antecipado ao evento, credencial comemorativa, kit exclusivo e entrada antecipada na loja de produtos do show. Os benefícios variam de acordo com a categoria escolhida.

Retorno do Faith No More

O show no Maracanã também marcará o retorno do Faith No More aos palcos. A última apresentação da banda aconteceu em agosto de 2016, no encerramento da turnê do álbum Sol Invictus.

O grupo é conhecido por combinar rock alternativo, metal, funk, punk e música experimental. Entre seus principais trabalhos estão The Real Thing, Angel Dust e Sol Invictus.

System Of A Down no Brasil

O System Of A Down retorna ao Brasil após a Wake Up! South America Stadium Tour, realizada em 2025.

A passagem pela América do Sul incluiu cinco países e sete cidades, com mais de 500 mil espectadores, segundo a organização.

Formado em Los Angeles, o grupo é composto por Serj Tankian, Daron Malakian, Shavo Odadjian e John Dolmayan. A banda já vendeu mais de 42 milhões de discos e recebeu um prêmio Grammy.

Serviço: System Of A Down e Faith No More no Brasil

Data: 15 de janeiro de 2027

Local: Maracanã, Rua Prof. Eurico Rabelo, s/n, Maracanã, Rio de Janeiro

Abertura dos portões: 16h

Venda online: Eventim

Pré-venda Itaú Private Bank e Personnalité: quarta-feira, 19, às 10h

Pré-venda para os demais clientes Itaú: quinta-feira, 20, às 10h

Venda geral online: sexta-feira, 21, ao meio-dia

Venda geral na bilheteria: sexta-feira, 21, às 13h

Bilheteria oficial: Estádio Nilton Santos (Engenhão), Bilheteria Norte, Rua das Oficinas, s/n, Engenho de Dentro, Rio de Janeiro

Funcionamento: terça-feira a sábado, das 10h às 17h