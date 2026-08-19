Trump suspende por três dias tarifa de 50% sobre produtos do Canadá

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na noite de terça-feira, 18, a suspensão por três dias das novas tarifas de 50% sobre determinados produtos do Canadá. As taxas entrariam em vigor na manhã desta quarta-feira, 19.

Segundo Trump, a decisão foi tomada após Estados Unidos e Canadá chegarem a um acordo, ainda condicionado à conclusão dos documentos.

“Suspendi as tarifas de 50% contra o Canadá [...] por um período de três dias, com base no fato de que Canadá e Estados Unidos, condicionados à finalização dos documentos, têm um acordo”, escreveu o presidente na rede social Truth Social.

A suspensão permanecerá válida até sexta-feira, 21.

Trump afirmou ainda que o Canadá se comprometeu a eliminar práticas consideradas discriminatórias, irrazoáveis ou desiguais pelos Estados Unidos.

O escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos informou que o entendimento busca ampliar o acesso ao mercado canadense para produtos americanos e estabelecer compromissos relacionados à segurança econômica e ao comércio digital, entre outras medidas.

O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, afirmou que os dois países avançaram nas negociações, mas indicou que as tratativas ainda não foram concluídas. “Avanços significativos foram feitos, embora ainda haja um trabalho importante a ser realizado”, declarou Carney.

Tarifas atingiriam quase US$ 20 bilhões em produtos

As tarifas alcançariam 5,5% das exportações canadenses para os Estados Unidos, no valor de quase US$ 20 bilhões, equivalente a cerca de R$ 104 bilhões, segundo estimativas da Oxford Economics.

A lista inclui produtos como vinho, eletrônicos, materiais de construção, cimento e tacos de hóquei.

Trump havia determinado a cobrança das tarifas em julho, sob a justificativa de que produtos americanos, como bebidas alcoólicas, automóveis e laticínios, recebiam tratamento discriminatório no Canadá.

O representante comercial americano, Jamieson Greer, afirmou que as taxas buscavam responsabilizar o país pelas medidas adotadas contra os Estados Unidos. Segundo ele, províncias canadenses retiraram bebidas alcoólicas americanas dos mercados e concederam melhores condições de acesso aos laticínios da União Europeia.

O governo canadense, por sua vez, buscava um acordo que impedisse a entrada em vigor das novas tarifas e aliviasse as taxas impostas por Trump a setores como aço, madeira, alumínio e automóveis.

Carney havia rejeitado a medida anunciada em julho e afirmado que o Canadá responderia com retaliações comerciais.

Trump também mencionou a possibilidade de retomada do oleoduto Keystone XL, projeto bloqueado durante o governo de Joe Biden e rejeitado por ativistas ambientais. O presidente americano não apresentou detalhes sobre o tema.

*Com informações da AFP