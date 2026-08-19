Fabricante chinesa de robôs que ‘dançam’ dispara 460% na estreia na bolsa

A fabricante chinesa de robôs humanoides Unitree Robotics estreou nesta quarta-feira, 19, na Bolsa de Xangai com uma forte valorização, em mais um sinal do entusiasmo dos investidores com empresas ligadas à inteligência artificial (IA) e à automação na China.

As ações da companhia encerraram o primeiro dia de negociações em alta de mais de 460%, a 845 yuans, após chegarem a avançar quase 630% ao longo do pregão, de acordo com dados divulgados pela CNBC.

A Unitree levantou cerca de 6,1 bilhões de yuans ou US$ 905 milhões em sua oferta pública inicial (IPO, em inglês), segundo o prospecto da operação, e tornou-se mais um destaque do mercado "STAR", segmento voltado para companhias de tecnologia na bolsa chinesa.

A abertura de capital também contou com o apoio de empresas relevantes do setor de tecnologia chinês. A startup de IA DeepSeek investiu cerca de 140,8 milhões de yuans na operação. Entre os investidores já presentes na Unitree está ainda a gigante chinesa Tencent.

Forte expansão do setor de robótica

O interesse dos investidores ocorre em um momento de forte expansão do setor de robótica humanoide no país. Em junho, o Morgan Stanley praticamente dobrou sua projeção para os embarques de robôs humanoides na China em 2026, elevando a estimativa de 28 mil para 50 mil unidades.

O banco calcula que o mercado chinês passará de US$ 2 bilhões neste ano para US$ 15 bilhões em 2030.

Para o Morgan, projetos-piloto devem começar a avançar para aplicações mais amplas no segundo semestre deste ano. Robôs humanoides de tamanho convencional devem representar cerca de 30% das entregas em 2026, participação que pode atingir 70% até 2028.

Robôs da Unitree conseguem dançar

A Unitree ganhou notoriedade internacional por seus robôs capazes de realizar movimentos complexos, como dançar e executar acrobacias. O portfólio da empresa inclui máquinas humanoides bípedes, aptas a caminhar e manipular objetos com mãos de alta precisão, além de robôs quadrúpedes usados em atividades como detecção de riscos e inspeções.

Às vésperas da estreia na bolsa, a companhia apresentou um novo modelo humanoide chamado "Superman". Conforme a Unitree, o robô consegue saltar até dois metros a partir da posição parada e atingir velocidade máxima de 12,66 metros por segundo.

A estreia da fabricante de robôs segue, ainda, uma tendência recente de forte apetite por empresas de tecnologia na bolsa chinesa. No mês passado, a fabricante de chips de memória CXMT também debutou no mercado STAR e viu suas ações dispararem 466% no primeiro dia de negociações.