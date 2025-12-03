Pop

Veja os 10 artistas mais ouvidos no Spotify em 2025 no Brasil

Com mais de +3.5 bilhões de streams, Henrique & Juliano conquistaram novamente o título de artistas mais reproduzidos no país

Spotify: música de Diego & Victor Hugo é a mais ouvida do ano (Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images)

Redação Exame

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 10h54.

O Spotify lançou nesta quarta-feira, 3, o Spotify Wrapped 2025, uma retrospectiva anual que revela as preferências de escuta dos usuários ao longo do ano.

O recurso se tornou um verdadeiro fenômeno cultural, permitindo aos usuários ver quais artistas, músicas e podcasts dominaram suas playlists.

Lançado originalmente em 2015 com o nome "Year in Music", o Spotify Wrapped começou com uma visão geral dos artistas mais ouvidos e dos padrões de consumo de música dos usuários.

No compilado de dados do ano, Bad Bunny foi o artista mais ouvido do streaming — assim como seu álbum mais famoso, DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

O artista porto-riquenho foi ouvido por mais de 19,8 bilhões de pessoas ao longo do ano.

No Brasil, com mais de +3.5 bilhões de streams, Henrique & Juliano conquistaram novamente o título de artistas mais reproduzidos no país.

Ao longo da primeira década de operação do Spotify no Brasil (2014–2024), Henrique & Juliano também se firmaram como a dupla mais ouvida do país e o segundo artista mais ouvido no geral, reforçando seu impacto duradouro e sua conexão contínua com o público.

Veja os 10 artistas mais ouvidos no Spotify em 2025 no Brasil

  1. Henrique & Juliano
  2. Grupo Menos É Mais
  3. MC Ryan SP
  4. Jorge & Mateus
  5. Mc IG
  6. Zé Neto & Cristiano
  7. Matheus & Kauan
  8. MC Tuto
  9. Natanzinho Lima
  10. Filipe Ret

Veja as 10 músicas mais ouvidas no Brasil em 2025

  1. Diego & Victor Hugo - Tubarões - Ao Vivo
  2. Grupo Menos É Mais, Simone Mendes - P do Pecado - Ao Vivo
  3. Grupo Menos É Mais - Coração Partido (Corazón Partío) - Ao Vivo
  4. Danilo e Davi - Apaga Apaga Apaga - Ao Vivo
  5. Henrique & Juliano - Última Saudade - Ao Vivo
  6. Nilo, Mc Paiva ZS, DJ Di Marques, Tropa da W&S - Fui Mlk
  7. Dj Caio Vieira, MC Meno K, Mc Rodrigo do CN - FAMOSINHA
  8. Léo Foguete - Cópia Proibida
  9. Oruam, Zé Felipe, MC Tuto, Dj Lc da Roça, Mc Rodrigo do CN - Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim
  10. Matheus & Kauan, Ana Castela - Ilusão De Ótica - Ao Vivo

Veja os 10 álbuns mais ouvidos no Brasil em 2025

  1. Henrique & Juliano - Manifesto Musical 2
  2. Grupo Menos É Mais - Churrasquinho 3
  3. Henrique & Juliano - O Céu Explica Tudo
  4. Léo Foguete - Obrigado Deus
  5. Henrique & Juliano - To Be
  6. Matuê - 333
  7. Racionais MC's - Nada Como um Dia Após o Outro Dia, Vol. 1 & 2
  8. Lady Gaga - MAYHEM
  9. Lauana Prado - Transcende
  10. Mc Negão Original - A Nata de Tudo - A Ovelha Negra

Veja os 10 podcasts mais ouvidos no Brasil em 2025

  1. Café Com Deus Pai | Podcast oficial
  2. Inteligência Ltda.
  3. Jota Jota Podcast
  4. Podpah
  5. Não Inviabilize
  6. Psicologia na Prática
  7. Café da Manhã
  8. Flow Podcast
  9. Mano a Mano
  10. O Assunto
