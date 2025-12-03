Veja os 10 artistas mais ouvidos no Spotify em 2025 no Brasil

Spotify: música de Diego & Victor Hugo é a mais ouvida do ano (Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 10h54.
O Spotify lançou nesta quarta-feira, 3, o Spotify Wrapped 2025, uma retrospectiva anual que revela as preferências de escuta dos usuários ao longo do ano.
O recurso se tornou um verdadeiro fenômeno cultural, permitindo aos usuários ver quais artistas, músicas e podcasts dominaram suas playlists.
Lançado originalmente em 2015 com o nome "Year in Music", o Spotify Wrapped começou com uma visão geral dos artistas mais ouvidos e dos padrões de consumo de música dos usuários.
No compilado de dados do ano, Bad Bunny foi o artista mais ouvido do streaming — assim como seu álbum mais famoso, DeBÍ TiRAR MáS FOToS.
O artista porto-riquenho foi ouvido por mais de 19,8 bilhões de pessoas ao longo do ano.
No Brasil, com mais de +3.5 bilhões de streams, Henrique & Juliano conquistaram novamente o título de artistas mais reproduzidos no país.
Ao longo da primeira década de operação do Spotify no Brasil (2014–2024), Henrique & Juliano também se firmaram como a dupla mais ouvida do país e o segundo artista mais ouvido no geral, reforçando seu impacto duradouro e sua conexão contínua com o público.