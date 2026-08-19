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São Paulo tem um salão de relojoaria para chamar de seu

O Brasil Watch Show chega à sua segunda edição com exposição de novidades e venda direta aos aficionados por relógios

Brasil Watch Show do ano passado: aberto a colecionadores

Brasil Watch Show do ano passado: aberto a colecionadores

Ivan Padilla
Ivan Padilla

Editor de Casual e Especiais

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 07h00.

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Salões de relojoaria são encontros que geralmente reúnem representantes das marcas, revendedores e público final.  O maior de todos é o Watches & Wonders, que acontece todo mês de abril em Genebra, na Suíça, e tem desdobramentos no mercado asiático.

São Paulo também tem a sua feira de relojoaria. O Brasil Watch Show (BWS) realizará sua segunda edição no WTC Events Ballroom, reunindo marcas nacionais e internacionais de entrada, especialistas, colecionadores, relojoeiros, lojistas, influenciadores e clientes finais.

O evento acontecerá nos próximos dias 21 e 22 de agosto e foi idealizado por Leandro Amorim e sua esposa Anne Amorim. Leandro é o criador do GMT-3, um dos maiores canais de relojoaria do YouTube em língua portuguesa, com 172 mil inscritos.

O Brasil Watch Show é inspirado na feira WindUp, que acontece nos Estados Unidos. A maior parte dos salões, como o próprio Watches & Wonders, é voltada principalmente para o relacionamento entre marcas e lojistas. Os últimos dois dias do evento de Genebra são abertos ao púbico, mas lá não há venda final.

O salão de São Paulo abre esse espaço para o consumidor final, mediante venda de ingresso, proporcionando acesso direto às marcas, seus representantes e, em alguns casos, aos próprios fundadores, também com estandes de vendas.

Nesta edição, o Brasil Watch Show contará com 42 marcas expositoras, distribuídas em 30 estandes e uma área de aproximadamente 1.500 metros quadrados, com expectativa de receber cerca de 1.500 visitantes por dia. Entre as marcas confirmadas estão Technos, ACTO, YPY, CIGA Design, Wenger, Tissot e Mido.

Marcas têm resposta do público

A programação inclui 13 palestras e rodas de conversa, abordando tendências, inovação, mercado, colecionismo, manutenção e outros temas ligados ao universo da relojoaria. Uma das novidades desta segunda edição é a criação do Espaço Feminino, projeto piloto desenvolvido por Anne Amorim.

O ambiente contará com palestras e rodas de conversa exclusivas, com mulheres e para mulheres, conduzidas por profissionais convidadas, reforçando a presença feminina em um segmento tradicionalmente associado ao público masculino.

“O objetivo da feira é fomentar a indústria relojoeira brasileira por meio da presença de seus principais players e entusiastas”, diz Leandro Amorim. “Ser a maior plataforma física de lançamentos e novidades do setor, apresentando marcas e tendências ao público e às pessoas que impulsionam este mercado com interações, palestras e rodas de conversa com os principais nomes do meio.”

Segundo Leandro, as marcas se beneficiam ao poder apresentar seus lançamentos e novidades aos principais nomes que movem este setor no meio digital de uma única vez. “Como é um evento B2C, as marcas têm também a oportunidade de testar a receptividade de seus produtos in loco e estar frente à frente com seu público consumidor.”

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