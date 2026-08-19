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Flávio Bolsonaro, Lula, Renan, Caiado e Zema: veja a agenda dos candidatos nesta quarta

Compromissos passam por Distrito Federal, São Paulo e Paraíba, com visitas, atos de campanha, eventos setoriais e sabatina

(Ricardo Stuckert/PR/Agência Senado/Montagem/Flickr)

(Ricardo Stuckert/PR/Agência Senado/Montagem/Flickr)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 07h54.

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Os candidatos à Presidência da República cumprem agendas nesta quarta-feira, 19 de agosto, com compromissos em Brasília, São Paulo e Paraíba.

Lula visita instalações do Programa Nuclear da Marinha no interior paulista, enquanto Ronaldo Caiado participa de eventos em Brasília, Romeu Zema cumpre compromissos em São Paulo e Renan Santos percorre cidades da Paraíba.

Flávio Bolsonaro não terá compromissos públicos. Segundo a agenda divulgada por sua equipe, o candidato do PL reserva o dia para gravações destinadas ao programa eleitoral.

Esta agenda reúne os compromissos divulgados pelos cinco candidatos mais competitivos na disputa pelo Palácio do Planalto. Ao todo, 13 candidatos concorrem à Presidência.

Entre os cinco candidatos acompanhados, quatro divulgaram compromissos públicos para esta quarta-feira; Flávio Bolsonaro terá apenas atividades sem acesso ao público.

As agendas abaixo estão organizadas em ordem alfabética pelo primeiro nome dos candidatos.

Agenda de Flávio Bolsonaro

O candidato do PL fará gravações para o programa eleitoral nesta quarta-feira.

Sem agenda pública — A equipe do candidato informou que Flávio Bolsonaro reserva o dia para gravações de campanha.

Agenda de Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixa Brasília pela manhã com destino ao interior de São Paulo, onde visita o Centro Industrial Nuclear de Aramar, em Iperó. À tarde, retorna à capital federal para reuniões e uma solenidade no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Brasília (DF) e Iperó (SP)

8h — Partida para Sorocaba, a partir da Base Aérea de Brasília.

9h10 — Chegada ao Aeroporto de Sorocaba.

10h — Apresentação institucional sobre o Programa Nuclear da Marinha, no Centro Industrial Nuclear de Aramar, em Iperó.

10h35 — Visita ao Laboratório de Enriquecimento Isotópico, no Centro Industrial Nuclear de Aramar.

11h20 — Visita ao Laboratório de Geração de Energia Nucleoelétrica (LABGENE), instalação ligada ao desenvolvimento de tecnologia para geração nuclear.

12h10 — Intervenções no contexto da visita ao Centro Industrial Nuclear de Aramar.

13h50 — Partida de Sorocaba para Brasília.

15h — Chegada à Base Aérea de Brasília.

16h — Reunião com a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, no Palácio da Alvorada. Participam também Dario Durigan, ministro da Fazenda; Bruno Moretti, ministro do Planejamento e Orçamento; Guilherme Boulos, ministro da Secretaria-Geral da Presidência; Sidônio Palmeira, ministro da Secretaria de Comunicação Social; Tarciana Medeiros, presidente do Banco do Brasil; e Carlos Vieira, presidente da Caixa Econômica Federal.

18h — Solenidade de posse dos ministros Luis Felipe Salomão e Mauro Luiz Campbell Marques como presidente e vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), respectivamente, para o biênio 2026-2028.

Lula concentra a manhã na visita ao programa nuclear da Marinha e retorna a Brasília para compromissos no Palácio da Alvorada e no STJ.

Agenda de Renan Santos

O candidato do Missão, Renan Santos, cumpre agenda na Paraíba, com compromissos previstos em João Pessoa e outros municípios do estado.

Paraíba

11h05 — Chegada ao Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto, em Bayeux, na região metropolitana de João Pessoa.

12h10 — Participação em ação contra uma barricada que, segundo a equipe do candidato, é atribuída ao tráfico de drogas. O endereço não foi divulgado por razões de segurança.

14h30 — Participação em ação contra câmeras que, segundo a campanha, são atribuídas ao Comando Vermelho. O local também não foi informado.

João Pessoa (PB)

19h — Coletiva de imprensa na Rua Desembargador Souto Maior, 281, no Centro.

20h — Evento do Missão e happy hour, encontro informal, no mesmo endereço.

A equipe do candidato informou que os horários podem sofrer alterações em razão dos deslocamentos entre os municípios.

Agenda de Ronaldo Caiado

O candidato do PSD, Ronaldo Caiado, tem dois compromissos públicos em Brasília nesta quarta-feira.

Brasília (DF)

9h — Participação no 34º Congresso das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB).

14h — Participação no 11º Fórum CNT de Debates — Edição Presidenciáveis, na sede do Sistema Transporte.

Caiado divide a agenda entre discussões sobre saúde pela manhã e o setor de transportes durante a tarde.

Agenda de Romeu Zema

Romeu Zema cumpre dois compromissos em São Paulo nesta quarta-feira. Pela manhã, participa de uma ação relacionada à inflação dos alimentos. À noite, será entrevistado em uma sabatina do SBT.

São Paulo (SP)

9h30 — Participação em ação sobre a inflação dos alimentos, na Feira de Guaianases, na Rua Andes, 156, em Guaianases.

18h30 — Participação em sabatina do SBT.

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