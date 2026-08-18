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Bruna Marquezine leva seu estilo para nova cápsula da Hering

Coleção explora o efeito de camadas em camisetas, regatas, vestidos, calças e jeans

Hering: campanha “Bruna Marquezine em Camadas” (Divulgação/Divulgação)

Hering: campanha “Bruna Marquezine em Camadas” (Divulgação/Divulgação)

Júlia Storch
Júlia Storch

Repórter de Casual

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 15h07.

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Reconhecida nacionalmente por suas peças básicas, a Hering apresenta uma coleção cápsula inspirada no uso de camadas e sobreposições. Para o lançamento, a marca retoma a parceria com a atriz Bruna Marquezine, que participa da curadoria e protagoniza a campanha “Bruna Marquezine em Camadas”.

A edição limitada reúne camisetas, regatas, vestidos e calças que incorporam o efeito de sobreposição em uma única peça. O recurso é desenvolvido na construção dos modelos e aparece em diferentes elementos, como golas, bainhas e mangas.

“Uma das coisas que mais me conectou com as peças foi a possibilidade de criar looks fáceis com um visual único. Esse efeito de sobreposição em uma mesma peça dá um ar descomplicado, mas cheio de estilo”, diz Marquezine.

A coleção combina peças lisas e listradas, malhas de algodão, ribanas e tricôs, além de uma cartela que reúne tons neutros e vibrantes. No jeans, aparecem modelagens clássicas e propostas como cós duplo, silhueta balloon e sarja colorida.

Hering: campanha “Bruna Marquezine em Camadas” (Divulgação/Divulgação)

A coleção busca atualizar peças básicas a partir de novas construções e possibilidades de uso. “É muito especial participar de mais um lançamento da Hering. A marca faz parte da história de muitos brasileiros e consegue traduzir informação de moda sem perder o seu DNA básico. Acho que essa coleção traduz muito bem isso: peças versáteis, atuais e que permitem que cada pessoa use do seu próprio jeito”, diz a atriz.

Segundo Fernando Porto, Chief Creative Officer da Hering, a nova coleção parte da tendência de camadas e sobreposições para reinterpretar peças do portfólio da marca. “A nova cápsula traduz a demanda do consumidor por camadas e sobreposições, sem perder o nosso DNA de marca. Apresentamos uma curadoria que une conforto, praticidade e autenticidade, partindo da certeza de que a peça é básica, o look não”, diz.

A nova cápsula estará disponível no site, no aplicativo e em lojas selecionadas da Hering a partir de 20 de agosto.

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