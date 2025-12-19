'Obama wrapped': veja músicas preferidas do ex-presidente dos EUA em 2025

Barack Obama: as músicas favoritas de 2025 do ex-presidente dos EUA (Divulgação/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 10h57.
O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, revelou na quinta-feira, 18, sua lista de músicas favoritas de 2025.
A seleção, divulgada em suas redes sociais como parte da tradicional retrospectiva anual, reúne ritmos diversos — do hip-hop ao K-pop, passando por pop, indie e urbano latino, com destaque para os hits "Abracadabra", de Lady Gaga e "Ordinary" de Alex Warren.
Nice to Each Other – Olivia Dean
Luther – Kendrick Lamar & SZA
TaTaTa – Burna Boy ft. Travis Scott
Jump – BLACKPINK
Faithless – Bruce Springsteen
Pasayadan – Ganavya
99 – Olamidé ft. Daecolm, Seyi Vibez, Asake & Young John
Pending – Lil Naay & Myke Towers
Sexo, Violencia, y Llantas – Rosalía
Metal – The Beths
Abracadabra – Lady Gaga
Just Say Dat – Gunna
The Giver – Chappell Roan
Aurora – Mora & De La Rose
Silver Lining – Laufey
No More Old Men – Chance the Rapper & Jamila Woods
Bury Me – Jason Isbell
I Wish I Could Go Traveling Again – Stacey Kent
Please Don’t Cry – Kacy Hill
Stay – ROE
In the Name of Love – Victoria Noelle
Ancient Light – I’m With Her
Vitamina – Jombriel, DFZM & Jøtta
Float – Jay Som ft. Jim Adkins
Ordinary – Alex Warren
Sycamore Tree – Khamari
Nokia – Drake
En Privado – Xavi & Manuel Turizo
Not In Surrender – Obongjayar