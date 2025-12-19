Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

'Obama wrapped': veja músicas preferidas do ex-presidente dos EUA em 2025

Ex-presidente dos Estados Unidos mantém a tradição anual e destaca faixas que marcaram seu ano

Barack Obama: as músicas favoritas de 2025 do ex-presidente dos EUA (Divulgação/Divulgação)

Barack Obama: as músicas favoritas de 2025 do ex-presidente dos EUA (Divulgação/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 10h57.

O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, revelou na quinta-feira, 18, sua lista de músicas favoritas de 2025.

A seleção, divulgada em suas redes sociais como parte da tradicional retrospectiva anual, reúne ritmos diversos — do hip-hop ao K-pop, passando por pop, indie e urbano latino, com destaque para os hits "Abracadabra", de Lady Gaga e "Ordinary" de Alex Warren.

Confira a lista

  • Nice to Each Other – Olivia Dean 

  • Luther – Kendrick Lamar & SZA

  • TaTaTa – Burna Boy ft. Travis Scott 

  • Jump – BLACKPINK 

  • Faithless – Bruce Springsteen

LEIA MAIS: Qual foi o artista mais ouvido no ano que você nasceu?

  • Pasayadan – Ganavya

  • 99 – Olamidé ft. Daecolm, Seyi Vibez, Asake & Young John

  • Pending – Lil Naay & Myke Towers 

  • Sexo, Violencia, y Llantas – Rosalía 

  • Metal – The Beths 

  • Abracadabra – Lady Gaga 

  • Just Say Dat – Gunna 

  • The Giver – Chappell Roan 

  • Aurora – Mora & De La Rose 

  • Silver Lining – Laufey 

  • No More Old Men – Chance the Rapper & Jamila Woods 

VEJA TAMBÉM: Os mistérios que o Spotify Wrapped 2025 revela em uma década de streaming

  • Bury Me – Jason Isbell

  • I Wish I Could Go Traveling Again – Stacey Kent 

  • Please Don’t Cry – Kacy Hill 

  • Stay – ROE

  • Never Felt Better - Everything is Recorded ft. Sampha & Florence Welch

  • In the Name of Love – Victoria Noelle 

  • Ancient Light – I’m With Her 

  • Vitamina – Jombriel, DFZM & Jøtta 

  • Float – Jay Som ft. Jim Adkins

  • Ordinary – Alex Warren 

  • Sycamore Tree – Khamari

  • Nokia – Drake

  • En Privado – Xavi & Manuel Turizo

  • Not In Surrender – Obongjayar

Acompanhe tudo sobre:MúsicaBarack Obama

Mais de Pop

Além de Agente Secreto: veja os filmes favoritos de Obama em 2025

Quanto custa alugar a Disney por um dia?

Exposição com figurinos da Taylor Swift chega a parques da Disney

Clube do bilhão: veja os 57 filmes que alcançaram US$ 1 bi em bilheteria

Mais na Exame

Brasil

Polícia prende suspeito de ajudar no assalto à Biblioteca Mário de Andrade

Mundo

Trump suspende programa de vistos após tiroteio na Universidade Brown

Carreira

Essa estudante brasileira passou em 10 universidades internacionais — e este método explica como

Inteligência Artificial

Avocado e Mango: os dois novos modelos de IA da Meta para 2026