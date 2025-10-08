Deezer anuncia benefício exclusivo para assinantes da Chippu

A Deezer, plataforma global dedicada à música, acaba de firmar uma parceria estratégica com a Chippu, um marketplace digital de curadoria de entretenimento pertencente ao grupo Omelete&CO. Essa colaboração visa simplificar a experiência de descoberta e assinatura de serviços de streaming para os usuários.

Como parte do acordo, a Chippu oferecerá o Deezer Premium Individual diretamente em sua plataforma, com a vantagem de um mês gratuito e um preço promocional de R$ 19,90/mês após o período de teste — 20% abaixo do valor padrão.

Com o Deezer Premium, os assinantes terão acesso ilimitado a músicas, playlists e recursos exclusivos da plataforma, como navegação sem anúncios, reprodução offline e som de qualidade HiFi. Para a Deezer, essa parceria representa uma chance significativa de expandir sua presença no Brasil e atingir novos públicos.

Para a Chippu, essa colaboração traz um benefício adicional ao seu serviço, oferecendo uma combinação de entretenimento de qualidade com uma experiência prática e completa. Em entrevista à EXAME, Luigi Pedroni, Head de Tecnologia da Omelete (companhia controladora da Chippu), detalha que a parceria surgiu não apenas pela sinergia das duas, mas também pela perspectiva de oferecer aos usuários uma experiência única.

"Essa parceria só foi possível porque conseguimos unir forças de maneira muito complementar. A Simply Subscribe, nossa parceira comercial e tecnológica, identificou a oportunidade e iniciou as negociações com a Deezer em janeiro de 2025. A partir daí, estruturamos um modelo claro: o Chippu/Omelete ficou responsável por marketing, experiência do usuário e aquisição de consumidores, enquanto a Simply liderou a integração técnica com a Deezer. Esse alinhamento tornou o processo simples, transparente e ágil, permitindo que o acordo fosse selado em setembro de 2025 e que seguíssemos rapidamente para o lançamento".

Segundo o executivo, a parceria da Deezer com a Chippu também prioriza integra praticidade, diversão e música de alta qualidade na rotina digital de seus usuários.

Confiante nos resultados comerciais e operacionais, Pedroni adianta que a parceria da Chippu com a Deezer terá longa duração e pode expandir para diferentes mercados no futuro. No entanto, tudo dependerá de como esse serviço será recebido pelos usuários.

"Enxergamos essa parceria como um projeto de longo prazo, pensado para durar vários anos e com potencial de expansão. Ela começa no Brasil, mas já nasce estruturada para escalar para outros mercados. O benefício exclusivo é voltado para a comunidade do Chippu/Omelete e não tem uma data de término definida — vamos evoluir a oferta continuamente, de acordo com a performance e o feedback da audiência. Dessa forma, conseguimos garantir que os ouvintes tenham sempre valor real na experiência".

O Head de tecnologia do Omelete também reforça: "O consumidor pede cada vez mais soluções integradas, que economizem tempo e tragam valor real. Essa parceria atende a essa demanda e reforça a visão de que o futuro do entretenimento está na convergência e na curadoria de qualidade".