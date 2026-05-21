Esfriou? 8 lugares para comer sopas e caldos em São Paulo

Ainda que seja o ano do Super El Niño, quando a temperatura cai em São Paulo, fica difícil resistir a um bom caldo ou sopa. E a cena gastronômica paulistana (ainda bem) tem uma porção de bons restaurantes que servem esses pratos espalhados pela capital — com chefs renomados.

Para quem busca enfrentar a queda das temperaturas à mesa, a Casual EXAME selecionou 8 endereços na cidade para comer bons cremes, caldos e sopas. O roteiro equilibra a precisão da clássica soupe à l’oignon parisiense e a complexidade de caldos orientais e árabes, sem deixar de lado o patrimônio cultural dos legítimos caldinhos de boteco paulistanos. Confira:

ICI Brasserie

Tradicional sopa de cebola da ICI Brasserie (Fabiana Kocubey)

Com clima descolado e ambiente versátil, a ICI Brasserie é ideal tanto para encontros como para almoços executivos ou mesmo reuniões entre amigos. Entre as pedidas clássicas, está a tradicional Sopa de Cebola gratinada com queijo gruyère (R$62), que pode ser apreciada com um bom vinho tinto.

3 unidades + Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 - Vila Olímpia, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 11h30 às 15h e das 17h30 às 23h, sexta das 11h30 às 23h, sábado das 12h às 23h, domingo das 12h às 22h. | Aceita VR | @icibrasserie

Ama.zo – Cozinha Peruana

A diferente sopa seca da Amazo (Luiz Morales Tineo)

A casa se dedica à gastronomia peruana contemporânea, sob o comando do chef limenho Enrique Paredes. Um dos clássicos revisitados de seu menu é a Sopa Seca (R$98), um fideuá com temperos peruanos, chorizo espanhol e camarões GG na brasa com ají amarillo e chalaquita.

Campos Elíseos: Rua dos Guaianazes, 1149 - Campos Elíseos, São Paulo/SP - Fone: (11) 99560-4321 | Horário de funcionamento: terça das 12h às 15h30, quarta a sexta das 12h às 15h30 e das 19h às 22h, sábado das 12h às 16h30 e das 19h às 22h, domingo das 12h às 16h30 | Aceita VR | @amazoperuano

Shopping Pátio Higienópolis: Avenida Higienópolis, 618 - Higienópolis, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a sexta das 12h às 15h30 e das 19h às 22h30, sábado das 12h às 17h e das 19h às 22h30, domingo das 12h às 17h e das 19h às 22h | Aceita VR | @amazoperuano

Arabia

Chich Barak do Arábia (Estúdio Primo)

Um dos mais tradicionais e premiados restaurantes árabes da cidade, o Arabia serve receitas cheias de afeto. Durante o inverno, a casa oferece de segunda a sexta diferentes tipos de sopa para afastar o frio. Já no menu fixo, é possível encontrar duas sopas tradicionais bem cremosas e quentinhas: o Chick Barak (R$75), com mini capeletis recheados com carne cozidos na coalhada, e o Quibe Libanie (R$75), com mini quibes cozidos na coalhada.

Alameda Lorena, 1821 - Jardim Paulista, São Paulo /SP | Fone: (11) 3061-2203 I Horário de funcionamento: segunda a sexta das 12h às 15h30 e das 19h às 23h; sábado e feriados das 12h às 00h; domingo das 12h às 23h | Aceita VR | @restaurantearabia

Pirajá

Caldinho de Feijão Preto do Pirajá (Mário Rodrigues)

Com quase 30 anos de história na capital paulista, o bar oferece a verdadeira alma da boêmia e a clássica atmosfera carioca, regada a samba e chopp gelado. O Pirajá tornou-se conhecido por trazer a cultura carioca para São Paulo, o sucesso da marca se consolidou, resultando na abertura de mais 15 unidades ao longo dos anos. Nos dias mais frios, uma das boas pedidas é o Caldinho de Feijão Preto (R$25), uma das abrideiras clássicas do boteco.

14 unidades + Av. Brigadeiro Faria Lima, 64 – Pinheiros, São Paulo – Tel: (11) 3815-6881 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 23h, terça e quarta das 12h às 00h, quinta das 12h às 01h, sexta e sábado das 12h às 02h e domingo das 12h às 19h | Aceita VR | @barpiraja

Rucola

Caldo Zucca al Pesto, do Rucula (Divulgação)

O restaurante de saladas também serve sopas perfeitas para os dias mais frios. No cardápio, não deixe de provar a Zucca al Pesto (R$32), uma deliciosa sopa de abóbora cabotiá finalizada com pesto de rúcula e castanha do Pará. Outra pedida igualmente saborosa é a Mandioquinha & Gamberi (R$49), uma sopa de mandioquinha com salsão e leve toque de creme de leite, caldo de legumes, camarões cozidos na água e sal, cubinhos de tomate, tomate sweet grape e pesto de rúcula. Ambos pratos são acompanhados de torradas da casa com Zaatar.

Rua Caravelas, 92 - Vila Mariana, São Paulo/SP - Fone: (11) 5574-0531 | Horário de funcionamento: segunda a sexta das 10h45 às 15h30 e das 17h30 às 22h, sábado e domingo das 11h às 16h e das 17h às 22h | Aceita VR | @rucolasalada

Marie Cuisine

Inspirado na culinária parisiense, o restaurante traz à mesa o refinamento e a autenticidade que consagraram seu sucesso em Brasília, com menu totalmente voltado para as receitas francesas. A decoração combina o aconchego de um bistrô tradicional à sofisticação de uma casa contemporânea. Os pratos são assinados pelo chef Marcílio Araújo, responsável por conduzir a cozinha da nova casa, juntamente com o chef Raphael De Lucca. Para quem procura os clássicos da cozinha francesa, encontra a Soupe à l’oignon en Croûte Feuilletée (R$93), tradicional sopa de cebola em massa folhada.

Rua Barão de Capanema, 450 - Jardins, São Paulo/SP – Fone: (11) 94086-7900 | Horário de funcionamento: segunda a quarta das 12h às 16h e das 19h à 23h, quinta das 19h às 23h, sexta e sábado das 12h à 0h, domingo das 12h às 18h | @_mariecuisine

Esquina do Souza

Famoso Caldo de Mocotó, da Esquina do Souza (Paulo Naciff)

Já eleito o melhor boteco de São Paulo, o bar com unidades na Vila Leopoldina e na Pompeia é queridinho de quem ama uma boa botecagem. Famoso pela coxinha, caipirinhas caprichadas e receitas de família, a casa também serve porções de lamber os dedos. Para os dias mais frios, vale provar os caldinhos clássicos: de Mocotó (R$20) e Feijão Preto (R$20).

Vila Leopoldina: Rua Carneiro da Silva, 185 - Vila Leopoldina, São Paulo/SP - Fone: (11) 3641-4759 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 15h, terça a sábado das 12h às 23h30, domingos e feriados das 12h às 19h | Aceita VR (Alelo, Sodexo e TR | @esquinadosouza

Pompéia: Rua Coronel Melo de Oliveira, 1066 - Pompéia, São Paulo/SP - Fone: (11) 2538-1861 | Horário de funcionamento: terça a quinta das 17h às 23h30, sexta e sábado das 12h às 23h30, domingos e feriados das 12h às 19h | Aceita VR (Alelo, Sodexo e TR | @esquinadosouza

Ristorantino

Crema di Zucca do Ristorantino (Renan Magalhaes)

O restaurante, localizado no Jardins, se inspira na elegância da culinária italiana clássica, executada com pitadas de ousadia e criatividade. Com ambiente sofisticado e moderno, a casa se destaca pela excelência técnica e por uma adega primorosa com mais de 150 rótulos focados no Velho Mundo. No menu sazonal de outono, um dos destaques é a Crema di Zucca con Scampi e Bottarga (R$117), um creme aveludado de abóbora, servido com lagostim e ovas de peixe curadas.

Rua Dr. Melo Alves, 674 - Jardins, São Paulo/SP - Fone: (11) 3063-0977 | Horário de funcionamento: segunda a sexta das 12h às 15h e das 19h às 0h, sábado 12h às 17h e das 19h à 0h, domingo das 12h às 17h e das 19h às 22h | @ristorantino_