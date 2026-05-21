Guia Michelin encerra a Estrela Verde, símbolo da sustentabilidade

O Guia Michelin anunciou o encerramento gradual da Estrela Verde, selo de sustentabilidade criado em 2020 para reconhecer restaurantes comprometidos com práticas ambientais e sociais responsáveis. No lugar, a publicação lança o Mindful Voices, uma plataforma editorial global que amplia o foco da marca para além da gastronomia, incorporando hotelaria e vinho. O projeto será apresentado oficialmente em 1º de junho, durante a cerimônia do Guia Michelin dos países nórdicos, em Copenhague, na Dinamarca.

A decisão não chegou como surpresa para o setor. Nos últimos meses, a Estrela Verde já vinha perdendo protagonismo nas cerimônias do guia, enquanto o Michelin ampliava investimentos em conteúdos ligados à hospitalidade, experiências de viagem e lifestyle. A expansão da marca para mais de 60 destinos e o fortalecimento das recomendações de hotéis e vinho reforçaram a percepção de que a empresa buscava uma atuação mais ampla.

Criada como resposta à crescente demanda por práticas responsáveis na alta gastronomia, a Estrela Verde reconhecia iniciativas como redução de desperdício, rastreabilidade de ingredientes, sazonalidade, valorização de pequenos produtores e impacto social positivo. Em pouco tempo tornou-se uma chancela relevante dentro do setor, ajudando a colocar sustentabilidade no centro das discussões da gastronomia de alto nível.

Com o Mindful Voices, a lógica muda. Sai um reconhecimento formal em forma de estrela e entra uma plataforma de curadoria editorial baseada em narrativas. O foco será nas pessoas por trás dos estabelecimentos, não nos lugares em si. "Dar voz àqueles que estão reescrevendo as regras", disse Gwendal Poullennec, diretor internacional do guia, em comunicado oficial.

A implementação será gradual ao longo de 2026. Na Espanha e em Portugal, as Estrelas Verdes já concedidas permanecerão válidas até as próximas cerimônias locais, quando serão oficialmente descontinuadas.