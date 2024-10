SP, BH, Fortaleza e Cuiabá: os favoritos e as disputas acirradas neste 2º turno das eleições

Na véspera do segundo turno das eleições de 2024, pesquisas eleitorais mostraram cenários acirrados em seis capitais, sem um vencedor claro, e outras nove cidades nas quais os levantamentos apontam um favorito para a vitória neste domingo, 27.

As pesquisas devem ser vistas como um "termômetro" que mede a temperatura das intenções de voto ou como "fotografias do momento", já que o cenário político-eleitoral sempre pode mudar entre a aplicação de uma pesquisa e o dia da votação.

Disputas com favoritos

Em São Paulo, que teve o primeiro turno mais disputado da história da cidade, o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) desponta como favorito, com uma vantagem de cerca de 10 pontos percentuais em relação ao deputado federal Guilherme Boulos (PSOL).

Outro candidato que caminha para a reeleição é o atual prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), que aparece com uma distância confortável sobre a deputada federal Maria do Rosário (PT).

Em Belo Horizonte, as pesquisas indicam uma virada em relação ao resultado do primeiro turno, quando o deputado estadual Bruno Engler (PL) terminou à frente do prefeito e candidato à reeleição Fuad Noman (PSD). O candidato do PSD não possui uma vantagem tão confortável como Nunes e Melo, mas vê uma diferença de pelo menos cinco pontos percentuais.

Outra virada deve ocorrer em Goiânia. O empresário Sandro Mabel (União), apoiado pelo governador do estado, Ronaldo Caiado (União), aparece à frente do deputado Fred Rodrigues (PL) nas últimas pesquisas.

Natal, Curitiba, Aracaju, João Pessoa e Belém são outras cidades com candidatos favoritos para a votação neste domingo.

Capitais em que cada voto vai fazer a diferença

Entre as capitais com disputas acirradas está Fortaleza. O deputado federal André Fernandes (PL) e o deputado estadual Evandro Leitão (PL) aparecem em algumas pesquisas numericamente empatados, indicando que o vencedor será decidido com uma pequena margem de votos.

O mesmo cenário se desenha em Cuiabá, onde há uma disputa entre o PT do presidente Lula e o PL do ex-presidente Bolsonaro. Abílio e Lúdio estão tecnicamente e numericamente empatados, a depender da pesquisa divulgada neste sábado. Cada voto deve fazer a diferença nessa disputa.

Na eleição com taxa de reeleição recorde, um dos únicos incumbentes que aparece em uma disputa acirrada é David Almeida (Avante), prefeito de Manaus. Ele e seu adversário, Capitão Alberto Neto (PL), estão tecnicamente empatados nas pesquisas divulgadas no sábado.

Outra prefeita que parece que vai precisar "suar" para vencer é Adriane Lopes (PP), em Campo Grande. Ela e Rose Modesto (União), ex-vice-governadora do estado, estão tecnicamente empatadas, com a liderança alternando de acordo com os levantamentos.

Em Porto Velho, o resultado só será decidido quando as últimas urnas forem apuradas. O ex-deputado federal Léo Moraes aparece numericamente à frente nas últimas pesquisas, mas vê um avanço da ex-deputada federal Mariana Carvalho (União Brasil). A depender da pesquisa, os candidatos estão tecnicamente empatados.

Na disputa pela prefeitura de Palmas, o ex-prefeito Eduardo Siqueira Campos (Podemos) e a deputada estadual Janad Valcari (PL) estão em um cenário incerto. No levantamento da AtlasIntel, Siqueira Campos está na liderança, mas na pesquisa da Quaest os candidatos estão tecnicamente empatados, com Janad numericamente à frente.

Capitais com cenários acirrados na véspera da eleição

Pesquisas para prefeito de Fortaleza

Pesquisa para prefeito de Cuiabá

Pesquisa para prefeito de Manaus

Pesquisa para prefeito de Campo Grande

Pesquisa para prefeito de Porto Velho

Pesquisa para prefeito de Palmas

Capitais com favotiros na véspera da eleição

Pesquisas para prefeito de SP

Pesquisas para prefeito de Belo Horizonte

Pesquisas para prefeito de Natal

Pesquisas para prefeito de Curitiba

Pesquisas para prefeito de Porto Alegre

Pesquisas para prefeito de Aracaju

Pesquisa para prefeito de João Pessoa

Pesquisa para prefeito de Belém

Pesquisas para prefeito de Goiânia