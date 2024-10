A ex-vice governadora do estado de Mato Grosso do Sul Rose Modesto (União Brasil) tem 51% dos votos válidos no segundo turno pela prefeitura de Campo Grande, contra 49% da atual prefeita, Adriane Lopes (PP), de acordo com pesquisa Quaest divulgada nesta sábado, 26.

Pela margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos, Modesto e Lopes estão tecnicamente empatadas na véspera do segundo turno, neste domingo, 27 de outubro.

Os votos válidos, que excluem os votos em branco e nulos, determinam o resultado das eleições. Para ganhar neste segundo turno, a candidato a prefeita deve obter a maioria dos votos válidos.

A pesquisa da Quaest foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como MS-03943/2024 e realizou 1.000 entrevistas entre os dias 25 e 26 de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

Pesquisa votos válidos em Manaus

Rose Modesto (União Brasil): 51%

51% Adriane Lopes (PP): 49%

Pesquisa estimulada em Manaus

Rose Modesto (União Brasil): 43% (eram 39%)

43% (eram 39%) Adriane Lopes (PP): 42% (eram 42%)

42% (eram 42%) Indecisos: 3% (eram 3%)

3% (eram 3%) Branco/nulo ou não pretende votar: 12% (eram 12%)