Emília tem 57,1% dos votos válidos e Luiz Roberto, 42,9%, no 2º turno em Aracaju, aponta AtlasIntel

A vereadora Emília Corrêa (PL) lidera, com 57,1% dos votos válidos no segundo turno, a disputa pela prefeitura de Aracaju, capital de Sergipe. O advogado e ex-secretário de Estado Luiz Roberto (PDT) aparece com 42,9% dos votos válidos, segundo pesquisa AltasIntel divulgada neste sábado, 26. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Emília tem vantagem em quase todos os recortes demográficos, como gênero, escolaridade (Luiz Roberto tem 48,3% e ela, 48,0% entre pessoas com ensino superior), e idade.

No recorte de religião, mais de 77% dos evangélicos dizem que votarão em Emília, além de liderar entre católicos e outras religiões. Por sua vez, Luiz Roberto tem mais de 68% dos votos entre aqueles que se denominam agnósticos ou ateus.

No recorte de renda, Emília lidera entre quase todos os segmentos. Somente no grupo de pessoas que recebem mais de R$ 10.000 há mudança: Luiz Roberto tem 50,4% dos votos e Emília, 46%.

Votos válidos para prefeito de Aracaju

Emília Corrêa (PL) – 57,1%

Luiz Roberto (PDT) – 42,9%

Intenção de voto para prefeito de Aracaju

Emília Corrêa (PL) – 56%

Luiz Roberto (PDT) – 42%

Não sei – 0,4%

Voto branco/nulo – 1,7%

Por causa de arredondamentos, a soma dos percentuais é de 100,1%.

A pesquisa foi registrada no TSE como SE-04079/2024 e realizou 1.198 entrevistas entre os dias 20 e 25 de outubro, por meio de Recrutamento Digital Aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança do levantamento é de 95%.