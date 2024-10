Nunes tem 57% dos votos válidos e Boulos, 43%, no segundo turno em SP, diz Datafolha

O atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), lidera a disputa de segundo turno com 57% das intenções de voto, de acordo com levantamento do instituto Datafolha divulgada neste sábado, 26. O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) aparece com 43% dos votos válidos.

Os votos válidos, que excluem os votos em branco e nulos, determinam o resultado das eleições. Para ganhar neste segundo turno, o candidato a prefeito deve obter a maioria dos votos válidos.

Essa é uma das últimas pesquisas antes do segundo turno. Na comparação com o levantamento anterior, Nunes oscilou um ponto percentual negativo e Boulo teve uma variação positiva de um ponto percentual.

A pesquisa Datafolha foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como SP-05561/2024 e realizou 1.204 entrevistas entre os dias 15 e 17 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

Pesquisa Datafolha votos válidos

Ricardo Nunes (MDB) : 57%

: 57% Guilherme Boulos (PSOL): 43%

Pesquisa Datafolha de segundo turno em SP

Ricardo Nunes (MDB) : 48% (Era 49%)

: 48% (Era 49%) Guilherme Boulos (PSOL) : 37% (era 35)

: 37% (era 35) Branco / Nulo / Nenhum : 12%

: 12% NS/NR (Não sabe / Não respondeu): 3%

Pesquisa Datafolha espontâena de segundo turno em SP