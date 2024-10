O deputado estadual Lúdio Cabral (PT) tem 50,1% dos votos válidos no segundo turno da disputa pela prefeitura de Cuiabá e o deputado federal Abílio Brunini (PL) aparece com 49,9%, segundo pesquisa do instituto AtlasIntel divulgada neste sábado, 26.

De acordo com a margem de erro do levantamento, que é de três pontos percentuais, os candidatos estão tecnicamente empatados na véspera da votação.

Os votos válidos, que excluem os votos em branco e nulos, determinam o resultado das eleições. Para ganhar neste segundo turno, o candidato a prefeito deve obter a maioria dos votos válidos.

A pesquisa foi registrada no TSE como MT-06388/2024 e realizou 1.223 entrevistas entre os dias 20 e 25 de outubro, por meio de Recrutamento Digital Aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança do levantamento é de 95%.

Pesquisa AtlasIntel votos válidos

Lúdio (PT): 50,1%

Abílio (PL): 49,9%

Pesquisa AtlasIntel votos totais