Fernandes x Leitão: quem está à frente em Fortaleza nas pesquisas na véspera da eleição?

A um dia do segundo turno da eleição para prefeito de Fortaleza, a disputa entre o deputado federal André Fernandes (PL) e o deputado estadual Evandro Leitão (PT) segue bem acirrada, de acordo com as últimas pesquisas eleitorais divulgadas neste sábado, 26, às vésperas do pleito.

AtlasIntel e Datafolha apontam Fernandes numericamente na frente nos votos válidos, que excluem os votos em branco e nulos e determinam o resultado das eleições, mas tecnicamente empatado com Leitão. Já a Quaest mostra um empate numérico dos votos válidos.

Para ganhar neste segundo turno, o candidato a prefeito deve obter a maioria dos votos válidos.

Abaixo, confira quem está na frente em cada uma das três últimas pesquisas antes do segundo turno. Os resultados não podem ser comparados, uma vez que cada instituto ou empresa de pesquisa adota uma metodologia própria, o que leva a variações nos resultados.

Os estudos também devem ser vistos como um "termômetro" que mede a temperatura das intenções de voto ou como "fotografias do momento", já que o cenário político-eleitoral sempre pode mudar entre a aplicação de uma pesquisa e o dia da votação. AtlasIntel Pesquisa AtlasIntel de votos válidos de Fortaleza André Fernandes (PL) : 50,5%

: 50,5% Evandro Leitão (PT): 49,5% A pesquisa foi registrada no TSE como CE-08144/2024 e realizou 1.599 entrevistas entre os dias 20 e 25 de outubro, por meio de Recrutamento Digital Aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança do levantamento é de 95%. Datafolha Pesquisa Datafolha de votos válidos de Fortaleza André Fernandes (PL) : 51%

: 51% Evandro Leitão (PT): 49% A pesquisa Datafolha foi registrada no TSE sob o protocolo CE-07939/2024 e realizou presencialmente com 1.134 pessoas de 16 anos ou mais em Fortaleza, nos dias 25 e 26 de outubro. O levantamento foi encomendado pelo jornal O Povo.

Quaest

Pesquisa Quaest de votos válidos de Fortaleza

Evandro Leitão (PT): 50%

50% André Fernandes (PL): 50%

A pesquisa foi registrada no TSE sob o protocolo CE-03187/2024 e realizou presencialmente com 1.102 pessoas de 16 anos ou mais em Fortaleza, nos dias 25 e 26 de outubro. A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais para mais ou para menos para um nível de confiança de 95%.