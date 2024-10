Nunes tem 59,7% dos votos válidos e Boulos, 40,3%, no segundo turno em SP, diz Futura

O atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), lidera a disputa de segundo turno com 59,7% dos votos válidos, de acordo com pesquisa do instituto Futura Inteligência, em parceria com a empresa 100% cidades, divulgada neste sábado, 26. O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) aparece com 40,3% dos votos válidos.

Os votos válidos, que excluem os votos em branco e nulos, determinam o resultado das eleições. Para ganhar neste segundo turno, o candidato a prefeito deve obter a maioria dos votos válidos.

Esta é uma das últimas pesquisas antes da votação, que será realizada neste domingo, 27 de outubro. Na comparação com o estudo anterior do instituto, divulgado em 23 de outubro, o atual prefeito oscilou 3 pontos percentuais negativos, saindo de 62,7% para 59,7%.

Boulos, por sua vez, oscilou 3 pontos positivos, passando de 37,3% para 40,3%. As variações estão dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos.

Pesquisa Futura de votos válidos em SP

Ricardo Nunes (MDB) : 59,7%

: 59,7% Guilherme Boulos (PSOL): 40,3%

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como SP-04804/2024 e realizou 1.000 entrevista no dia 26 de outubro por meio de abordagem CATI (Entrevista telefônica assistido por computador). A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

Pesquisa estimulada de segundo turno em SP

Ricardo Nunes : 53,6%

: 53,6% Guilherme Boulos : 36,2%

: 36,2% Ninguém/Branco/Nulo : 6,4%

: 6,4% NS/NR/Indeciso: 3,8%

Pesquisa espontânea

Ricardo Nunes : 47,9%

: 47,9% Guilherme Boulos : 32,5%

: 32,5% Ninguém/Branco/Nulo : 6,5%

: 6,5% Outros : 0,2%

: 0,2% NS/NR/Indeciso: 12,8%

(*) Por causa de arredondamentos, o cenário soma 99,9%, e não 100%.

Rejeição

Guilherme Boulos : 48,7%

: 48,7% Ricardo Nunes : 26,7%

: 26,7% Não rejeita ninguém : 14,1%

: 14,1% Rejeita todos : 5,4%

: 5,4% NS/NR: 5,1%