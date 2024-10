O deputado estadual Lúdio Cabral (PT) tem 50% dos votos válidos no segundo turno da disputa pela prefeitura de Cuiabá e o deputado federal Abílio Brunini (PL) também aparece com 50%, segundo pesquisa do instituto Quast divulgada neste sábado, 26.

Os candidatos estão numericamente empatados na véspera do segundo turno das eleições 2024, que ocorre no domingo, 27.

Os votos válidos, que excluem os votos em branco e nulos, determinam o resultado das eleições. Para ganhar neste segundo turno, o candidato a prefeito deve obter a maioria dos votos válidos.

A pesquisa foi registrada no TSE sob o protocolo MT-08652/2024 e realizou presencialmente com 1.000 pessoas de 16 anos ou mais em Cuiabá, nos dias 25 e 26 de outubro. A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais para mais ou para menos para um nível de confiança de 95%.

Pesquisa votos válidos Cuiabá

Abílio Brunini (PL): 50%

Lúdio Cabral (PT): 50%

Pesquisa segundo turno em Cuiabá

Abílio Brunini (PL): 44% (eram 44% na pesquisa anterior)

Lúdio Cabral (PT): 44% (eram 41%)

Indecisos: 4% (eram 4%)

Branco/Nulo/Não vai votar: 8% (eram 11%)

Pesquisa espontânea em Cuiabá