O atual prefeito David Almeida (Avante) tem 53,8% dos votos válidos na disputa pela prefeitura da cidade de Manaus e o deputado deputado federal Capitão Alberto Neto (PL) aparece com 46,2%, segundo pesquisa Futura Inteligência, encomendada pela empresa 100% Cidades, e divulgada neste sábado, 26.

Os votos válidos, que excluem os votos em branco e nulos, determinam o resultado das eleições. Para ganhar neste segundo turno, o candidato a prefeito deve obter a maioria dos votos válidos.

No levantamento anterior do instituto, divulgado no dia 14 de outubro, os candidatos estavam tecnicamente empatados e Alberto Neto númericamente à frente. Na véspera da votação, Almeira lidera a disputa.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como AM-02950/2024 e realizou 100 entrevistas no dia 25 de outubro. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

Pesquisa de votos válidos em Manaus

David Almeida: 53,8%

Capitão Alberto Neto: 46,2%

Pesquisa Futura estimulada em Manaus

David Almeida: 50,2%

Capitão Alberto Neto: 43,1%

Ninguém/Branco/Nulo: 2,7%

NS/NR/Indeciso: 4,0%

Pesquisa espontânea em Manaus