O atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), lidera a disputa de segundo turno na capital paulista com 55% dos votos válidos, segundo pesquisa do instituto Quaest divulgada neste sábado, 26. O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) aparece com 45%.

Os votos válidos, que excluem os votos em branco e nulos, determinam o resultado das eleições. Para ganhar neste segundo turno, o candidato a prefeito deve obter a maioria dos votos válidos.

Essa é uma das últimas pesquisas antes do segundo turno. Nos votos totais, considerando brancos, nulos, indecisos e quem não vai votar, Nunes tem 45% e Boulos, 34%. Os dois candidatos tiveram queda na comparação com o levantamento anterior. O atual prefeito caiu quatro pontos percentuais, enquanto o deputado federal teve queda de três pontos.

A pesquisa da Quaest foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como SP-05608/2024 e realizou 2.004 entrevistas entre os dias 25 e 26 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

Pesquisa Quaest votos válidos

Ricardo Nunes (MDB) : 55%

: 55% Guilherme Boulos (PSOL): 45%

Pesquisa Quaest de segundo turno em SP

Ricardo Nunes (MDB) : 45% (Era 49%)

: 45% (Era 49%) Guilherme Boulos (PSOL) : 34% (era 37%)

: 34% (era 37%) Branco / Nulo / não vai votar : 20%

: 20% NS/NR (Não sabe / Não respondeu): 12%

Pesquisa Quaest espontâena de segundo turno em SP

O levantamento espontâneo, quando os nomes dos candidatos não são apresentado aos entrevistados, 24% dos eleitores ainda estão indecisos.