Nunes x Boulos: quem está à frente em SP nas pesquisas na véspera da eleição?

As quatro últimas pesquisas sobre o cenário de segundo turno das eleições para a prefeitura de São Paulo confirmam uma situação desafiadora para o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), com o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) liderando em todos os estudos com mais de 50% dos votos válidos. O psolista aparece na faixa dos 40%.

Quaest, Datafolha, Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), AtlasIntel e Futura Inteligência/100% Cidades divulgaram neste sábado, 26, os últimos resultados da corrida eleitoral paulista.

Como apontou a EXAME, o histórico mostra que, para vencer em São Paulo, o candidato precisa de pelo menos 3 milhões de votos no segundo turno.

Abaixo, você confere o percentual de intenções de voto de cada um dos candidatos. Os votos válidos, considerados na análise, são os que excluem os votos em branco e nulos e determinam o resultado das eleições. Para ganhar neste segundo turno, o candidato a prefeito deve obter a maioria dos votos válidos.

Os resultados não podem ser comparados, uma vez que cada instituto ou empresa de pesquisa adota uma metodologia própria, o que leva a variações nos resultados.