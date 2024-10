O deputado federal André Fernandes (PL) tem 50,5% das intenções de voto e o deputado estadual Evandro Leitão (PT) aparece com 49,5% dos votos válidos no segundo turno para a prefeitura de Fortaleza, de acordo com pesquisa do instituto AtlasIntel divulgada neste sábado, 26.

Pela margem de erro do levantamento, os candidatos estão tecnicamente empatados.

Os votos válidos, que excluem os votos em branco e nulos, determinam o resultado das eleições. Para ganhar neste segundo turno, o candidato a prefeito deve obter a maioria dos votos válidos.

A pesquisa foi registrada no TSE como CE-08144/2024 e realizou 1.599 entrevistas entre os dias 20 e 25 de outubro, por meio de Recrutamento Digital Aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança do levantamento é de 95%.

Esta é uma das últimas pesquisas antes do segundo turno, que será realizado neste domingo, 27 de outubro.

Pesquisa de votos válidos de Fortaleza

André Fernandes (PL) : 50,5%

: 50,5% Evandro Leitão (PT): 49,5%

Pesquisa estimulada para prefeito de Fortaleza

Na pesquisa estimulada, André Fernandes lidera numericamente, com aparece tecnicamente empatado com Evandro Leitão. Os percentuais são praticamente os mesmos do estudo anterior do instituto, divulgado em 17 de outubro.

André Fernandes (PL) : 49,8% (eram 50%)

: 49,8% (eram 50%) Evandro Leitão (PT) : 48,9% (eram 47,9%)

: 48,9% (eram 47,9%) Não sei : 0,4% (eram 0,2%)

: 0,4% (eram 0,2%) Voto branco/nulo: 0,9% (eram 2%)