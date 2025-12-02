Rio de Janeiro é melhor cidade para negócios no comércio em 2025

Na noite de 3 de maio, centenas de milhares de pessoas ocuparam as areias de Copacabana para ver o maior show da carreira de Lady Gaga. Para muitos ali, no entanto, não era a primeira vez nesse tipo de experiência. Um ano antes, em maio de 2024, a cidade recebeu outro megashow gratuito, desta vez de Madonna. Os espetáculos fazem parte de uma estratégia da prefeitura carioca para atrair cada vez mais público à cidade e, assim, movimentar a economia.

Um dos setores mais beneficiados pelas ondas de turismo geradas pelos shows é o do comércio. Com isso, a cidade foi eleita a melhor do país para fazer negócios nessa área na edição de 2025 do ranking Melhores Cidades para Fazer Negócios, levantamento da Urban Systems publicado com exclusividade pela EXAME

“O fluxo turístico da cidade acabou por dinamizar o comércio. O Rio sempre teve uma sazonalidade muito acentuada, com pico no Réveillon e no Carnaval”, diz Paulo Takito, diretor da Urban Systems. “O prefeito Eduardo Paes (PSD) dinamizou isso e colocou uma agenda de eventos muito forte no Rio. Com isso, todo o comércio acaba se dinamizando, pois o turista traz muito dinheiro”, afirma.

Os planos do Rio, no entanto, vão além. A Cidade Maravilhosa quer se reinventar como polo de tecnologia e inovação, enquanto recupera seu patrimônio histórico. “O que vemos hoje no Rio de Janeiro é uma estratégia deliberada de transformar a cidade: não apenas para receber turismo e grandes eventos, mas para se reinventar como um espaço urbano moderno, diverso e multifuncional, com moradia, tecnologia, cultura, lazer, investimento e oportunidades”, diz Osmar Lima, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico do Rio.

Entre os principais projetos da cidade, estão o Porto Maravalley, para atrair empresas de tecnologia à região portuária, o Rio Ai City, que busca atrair data centers, e o Reviver Centro, que dá incentivos fiscais e urbanísticos para a recuperação de prédios ociosos ou degradados, que já emitiu licenças para cerca de 6 mil novas moradias. Em outra iniciativa da prefeitura, foi formado um polo de cervejarias artesanais na Rua da Carioca, buscando reavivar a vocação comercial histórica da região e atrair novos tipos de consumidores.

Veja a lista completa de vencedores do ranking Melhores Cidades para Negócios 2025

Comércio - Rio de Janeiro

Construção Civil - Belo Horizonte

Educação - São Paulo

Indústria - Camaçari

Saúde - São Paulo

Serviços - Brasília

Como funciona o ranking

O ranking Melhores Cidades para Fazer Negócios é um estudo feito pela consultoria Urban Systems, com exclusividade para a EXAME. O estudo é calculado a partir de um Índice de Qualidade Mercadológica (IQM), que aponta quais municípios oferecem melhores condições para as empresas, com base em dados de população, de fluxo de comércio, características urbanas e infraestrutura, entre outros pontos.