Incêndio atinge galpões da Ceasa no Rio; veja vídeos

Fogo destrói parte do pavilhão 43 e mobiliza bombeiros de sete quartéis; causas ainda são desconhecidas

Ceasa: incêndio atinge local no Rio (Twitter/X/Reprodução)

Da Redação
Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 06h06.

Última atualização em 3 de dezembro de 2025 às 06h08.

Um incêndio de grandes proporções atingiu na madrugada desta quarta-feira, 3, um dos pavilhões da Ceasa, em Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro. Parte das instalações da principal central de abastecimento do estado foi consumida pelas chamas, que se alastraram rapidamente pelo pavilhão 43.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 1h40 e mobilizou equipes de sete quartéis: Irajá, Guadalupe, Penha, Caxias, São Cristóvão, Parada de Lucas e Nova Iguaçu. Imagens registradas por moradores e divulgadas nas redes sociais mostram o fogo se espalhando por toda a estrutura do galpão.

Segundo informações da TV Globo, além dos bombeiros, agentes da Águas do Rio, CET-Rio, Comlurb e Guarda Municipal também atuam no local para controlar o entorno e minimizar os danos operacionais.

Impacto na operação

Até o momento, não há registro de vítimas. As causas do incêndio ainda não foram identificadas.

O incidente ocorre às vésperas da alteração no horário de funcionamento da Ceasa, prevista para começar na próxima segunda-feira, 8. Por conta do aumento no movimento típico de fim de ano, a unidade funcionará até as 3h da manhã entre os dias 8 de dezembro e 2 de janeiro.

Veja vídeos

*Com informações de O Globo

