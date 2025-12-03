Incêndio atinge galpões da Ceasa no Rio; veja vídeos

Um incêndio de grandes proporções atingiu na madrugada desta quarta-feira, 3, um dos pavilhões da Ceasa, em Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro. Parte das instalações da principal central de abastecimento do estado foi consumida pelas chamas, que se alastraram rapidamente pelo pavilhão 43.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 1h40 e mobilizou equipes de sete quartéis: Irajá, Guadalupe, Penha, Caxias, São Cristóvão, Parada de Lucas e Nova Iguaçu. Imagens registradas por moradores e divulgadas nas redes sociais mostram o fogo se espalhando por toda a estrutura do galpão.

Segundo informações da TV Globo, além dos bombeiros, agentes da Águas do Rio, CET-Rio, Comlurb e Guarda Municipal também atuam no local para controlar o entorno e minimizar os danos operacionais.

Impacto na operação

Até o momento, não há registro de vítimas. As causas do incêndio ainda não foram identificadas.

O incidente ocorre às vésperas da alteração no horário de funcionamento da Ceasa, prevista para começar na próxima segunda-feira, 8. Por conta do aumento no movimento típico de fim de ano, a unidade funcionará até as 3h da manhã entre os dias 8 de dezembro e 2 de janeiro.

Veja vídeos

Incêndio no Ceasa em Irajá pic.twitter.com/TGqlpytH3m — Déeh phos (@DeehPhos73371) December 3, 2025

*INCÊNDIO NO CEASA! (QUARTA-FEIRA, *🚨Atenção motorista!* Um incêndio atinge o Pavilhão 43 no Ceasa de Irajá. Redobre a atenção ao circular pela via, pois pode haver bloqueios e a fumaça pode prejudicar a visibilidade. 🧑‍🚒Águas do Rio, CET-Rio, Bombeiros, Comlurb e Guarda… pic.twitter.com/bYvbIaIMj3 — news and ufology (@newsandufology) December 3, 2025

*Com informações de O Globo