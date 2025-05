Show de Lady Gaga no Rio vai custar mais do que o de Madonna; veja valores investidos

A aguardada apresentação de Lady Gaga na Praia de Copacabana, marcada para o próximo dia 3 de maio, promete não só agitar o Rio de Janeiro, mas também fazer história com um orçamento recorde.

De acordo com fontes próximas à organização do evento, o custo total do show será de cerca de R$ 92 milhões — mais de 50% a mais do que o valor investido no show de Madonna, realizado no ano passado, segundo O Globo.

Se em 2024 a apresentação da “Rainha do Pop” atraiu mais de um milhão de pessoas à orla carioca, a expectativa para 2025 é ainda maior, principalmente pelo peso global de Lady Gaga com gerações mais jovens e a magnitude do evento.

Orçamento milionário e patrocinadores robustos

O orçamento de R$ 92 milhões, que inclui o cachê da artista, transporte, contratação de equipamentos e a hospedagem de Gaga e sua comitiva no Rio, será coberto em grande parte por patrocinadores — Prefeitura do Rio de Janeiro, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Latam, C&A, Deezer, Santander, Corona e Kepler.

A Prefeitura do Rio de Janeiro já garantiu um aporte de R$ 15 milhões para a realização do evento, valor que foi oficialmente autorizado e publicado no Diário Oficial.

Além disso, há uma expectativa de que o governo do Estado do Rio de Janeiro também contribua com um valor similar, o que ajudaria a fortalecer o financiamento e garantir a realização do evento de maneira grandiosa.

O assunto está sendo discutido pela Subsecretaria de Grandes Eventos, vinculada à Casa Civil do Estado, que está trabalhando para viabilizar o apoio necessário.

O evento, que traz Lady Gaga para um dos cartões-postais mais famosos do mundo, representa não apenas um espetáculo musical de proporções épicas, mas também um investimento significativo no turismo e na economia do Rio de Janeiro.

Quando será o show da Lady Gaga no Rio?

A cantora se apresenta na praia de Copacabana (Rio de Janeiro) no sábado, 3, a partir das 21h45 (horário de Brasília).

Que horas começa o show da Lady Gaga na TV?

Lady Gaga vai se apresentar às 21h45. O espetáculo deve durar até as 23h45.

Onde assistir ao show da Lady Gaga online?

A apresentação de Lady Gaga no Rio de Janeiro será transmitida pelo Multishow e no Globoplay.

