Terremoto é registrado no litoral do Rio de Janeiro nesta quinta-feira

Um terremoto de magnitude 3,3 foi registrado na costa do Rio de Janeiro, na região de Maricá, na manhã desta quinta-feira, 21. De acordo com a Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), o tremor ocorreu às 5h31. Até o momento, não há registros de moradores que tenham sentido o abalo sísmico.

Segundo o sismólogo do Observatório Nacional e da RSBR, Gilberto Leite, eventos desse tipo são considerados recorrentes no Brasil e não indicam risco elevado para a população.

“O Brasil registra pequenos tremores de terra com certa frequência, especialmente devido às tensões tectônicas que atuam na crosta terrestre. Na maioria dos casos, esses abalos têm baixa magnitude e não chegam a ser sentidos. A margem sudeste do Brasil, em particular, é considerada a principal zona sísmica offshore do país, onde pequenos terremotos ocorrem de forma relativamente frequente”, explicou o especialista, em entrevista ao O GLOBO.

O tremor foi identificado por estações da Rede Sismográfica Brasileira e analisado pelo Centro de Sismologia da USP.

A RSBR é coordenada pelo Observatório Nacional, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com apoio do Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM).

Segundo o órgão, as ações conduzidas pelo Observatório Nacional para retomada da transmissão de dados em suas estações permitiram a rápida localização do evento sísmico.

A margem sudeste brasileira é apontada por especialistas como a principal área de atividade sísmica offshore do país.

*Com informações da Agência O GLOBO.