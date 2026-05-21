Terremoto é registrado no litoral do Rio de Janeiro nesta quinta-feira

Repórter
Publicado em 21 de maio de 2026 às 20h29.
Um terremoto de magnitude 3,3 foi registrado na costa do Rio de Janeiro, na região de Maricá, na manhã desta quinta-feira, 21. De acordo com a Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), o tremor ocorreu às 5h31. Até o momento, não há registros de moradores que tenham sentido o abalo sísmico.
Segundo o sismólogo do Observatório Nacional e da RSBR, Gilberto Leite, eventos desse tipo são considerados recorrentes no Brasil e não indicam risco elevado para a população.
“O Brasil registra pequenos tremores de terra com certa frequência, especialmente devido às tensões tectônicas que atuam na crosta terrestre. Na maioria dos casos, esses abalos têm baixa magnitude e não chegam a ser sentidos. A margem sudeste do Brasil, em particular, é considerada a principal zona sísmica offshore do país, onde pequenos terremotos ocorrem de forma relativamente frequente”, explicou o especialista, em entrevista ao O GLOBO.O tremor foi identificado por estações da Rede Sismográfica Brasileira e analisado pelo Centro de Sismologia da USP.
A RSBR é coordenada pelo Observatório Nacional, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com apoio do Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM).
Segundo o órgão, as ações conduzidas pelo Observatório Nacional para retomada da transmissão de dados em suas estações permitiram a rápida localização do evento sísmico.A margem sudeste brasileira é apontada por especialistas como a principal área de atividade sísmica offshore do país.
*Com informações da Agência O GLOBO.